賀丹、賀博現身看TPBL冠軍賽首戰　周思齊也搶和偶像合照

▲賀丹、賀博現身觀賞TPBL職籃冠軍賽首戰，周思齊也來和兩兄弟合照。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2024-25賽季年度總冠軍賽首戰，16日在新北國王主場新莊體育館登場，交手作客來訪的「南霸天」高雄全家海神。此戰賽前也迎來貴客，今夏確定再次披上中華隊戰袍出征瓊斯盃的混血兄弟檔賀丹、賀博，今日也特別到場觀戰。兩位籃壇明日之星魅力無限，就連前中華職棒人氣球星周思齊也特別上前合照，賀丹與賀博也透露，「聽身邊的朋友都說，國王的整體戰力較高，可能贏面較大！」

本季在美國NCAA大學聯賽持續發光發熱，賀丹、賀博昨晚抵達台灣後，今日就現身TPBL職籃冠軍賽現場，與父母共同欣賞國王對決海神冠軍系列首戰。

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賀丹、賀博魅力無限，就連今日到場觀戰的前中職超級人氣球星周思齊，也帶著兒子和賀丹、賀博開心合照。

賀博表示，「這次特別早點回台灣，希望能夠回來台灣和親友多點相處時間，因為接下來就要開始準備瓊斯盃的練球。」

賀博特別強調，「台灣真的是像家一樣的地方，我愛這裡。每次回來都受到如此熱烈的歡迎。」

談到今年的NCAA大學賽季，賀丹表示，「我獲得了更多的上場時間，而且進入了輪替陣容，我希望未來能有更多機會，我也相信我能做到。我覺得自己還有很多潛力可以發揮。我認為過去這一年我進步很大，真的非常期待明年。」

「今年我們學校也有打進NCAA錦標賽，雖然很可惜最後輸了，但我們也希望能加入明年的瘋狂三月，最好就是能擊敗賀博。」賀丹如此說道。

弟弟賀博則表示，「在大學籃球生涯的第一年，對自己抱持著很高的期望。但在這一年結束後，我感覺自己超出了許多原本對自己的預期。這一切都歸功於我優秀的隊友和教練們，因為他們給予我很大的自由和信任。所以，總體回顧我的大學籃球第一年，我覺得我過得很棒，而且我很享受這個過程，也相信我會離我打進NBA的夢想越來越近。」

今日來到TPBL決賽現場觀戰，被問到支持哪一支球隊時，賀丹透露，「我問過很多教練和朋友，他們都覺得國王贏面比較大。」

賀博則強調，「因為我的偶像是林書豪，所以我必須支持他所屬的球隊，他是我在哈佛大學的學長，也非常關照我，所以我一定會全力支持他。」

▲賀丹、賀博與父母昨日抵台，備戰本屆瓊斯盃。（圖／記者杜奕君攝）