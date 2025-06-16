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林秉聖、謝亞軒現身力挺　阿巴西重返特攻被虧年資重算

▲阿巴西重返特攻，老戰友謝亞軒、林秉聖都現身力挺。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西重返特攻，老戰友謝亞軒、林秉聖都現身力挺。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「黑豹」阿巴西16日正式重返新北中信特攻，回歸記者會上包括兩名昔日戰友謝亞軒、林秉聖都特別到場，其中謝亞軒還特別喬裝成記者，對阿巴西逗趣提問。阿巴西回歸特攻，眾隊友也紛紛在影片中獻上祝福，其中身為老大哥的「大房東」曾文鼎更是虧了阿巴西，笑稱他回歸特攻，球隊年資必須要重算！

阿巴西在旅日一季後，選擇重返台灣職籃舞台，並回到老東家特攻效力，據了解阿巴西簽下「3+2」合約，除了3年正式合約外，後續兩年則為球員、球團共同選擇權，且推估年薪超過2000萬台幣，可說是台灣本土球員中，數一數二高薪者。

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今日阿巴西回歸特攻記者會也可說是眾星雲集，除了老交情的隊友「亞喵」謝亞軒外，昔日也是特攻一員，本季幫助CBA浙江廣廈勇奪隊史首冠的「齊天大聖」林秉聖，都來見證阿巴西重返特攻。

其中謝亞軒甚至戴上帽子、口罩，偽裝成採訪媒體，在記者會上提問阿巴西最想念哪些隊友，阿巴西知道是好友的幽默提問，故意先提了林韋翰、魏嘉豪、黃泓瀚等隊友，才說到謝亞軒想他一點點就好，當場讓謝亞軒回應表示，「你可以回日本了！」讓記者會現場笑聲不斷。

雖然是特攻創隊元老，生涯前3季都在閃電軍團效力，並且幫助球隊勇奪隊史T1職籃首冠，但由於本季轉赴日本職籃發展，也讓阿巴西被球隊老大哥曾文鼎「虧」，笑說在球隊年資要重新計算。

對此，阿巴西則回應，「鼎哥說的話有道理，我回來也算是新人，應該也要多做一點事。」

在阿巴西正式回歸後，也宣告特攻為休賽季補強展開第一步，球團總經理劉志威透露，「兩名老將曾文鼎、林韋翰的續約進度有共識，希望6月底能夠確定，至於球隊總教練一職，則仍在討論中。」

關鍵字： 阿巴西新北中信特攻黑豹林秉聖謝亞軒台籃

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