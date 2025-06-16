快訊／「黑豹王者」阿巴西重返中信特攻　喊話最想對決林書豪

▲阿巴西重返中信特攻，喊話最想對決林書豪。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「黑豹」阿巴西鳳還巢正式重返新北中信特攻，與球隊簽下「3+2」新約，推估年薪超過2千萬台幣。談到重返閃電軍團大家庭，阿巴西笑說，「我已經迫不及待新賽季的到來，很多沒對到過的對手我都很期待，當然也包括林書豪。」

在結束本季的日本職籃B.League旅外生涯後，阿巴西日前決定與日本母隊秋田北部喜悅提前買斷合約，16日也正式重返特攻陣營，今日回歸記者會，球團管理層也紛紛到場，展現對這位頂級砍將的高度重視。

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阿巴西對於回到特攻表示，「去日本職籃打球，用意是希望自己進步，加上我也在日本出生。但回來特攻感覺就像是回家，特攻的所有成員就像是我的家人，我在這裡待了3年，回來融入一定會很快，我很期待趕快開季幫助球隊贏得勝利。」

▲特攻球團高層今日出席記者會，歡迎阿巴西回歸。（圖／記者杜奕君攝）

特攻本季加入TPBL職籃，聯盟也有許多過往沒有在正式例行賽交手過的對手，阿巴西笑說，「沒對上過的球員，我都很期待，如果要說，肯定是最想對決林書豪。」

重返特攻「閃電軍團」，阿巴西也將重新披上熟悉的0號球衣，特攻總經理劉志威強調，「過去球隊以阿巴西為絕對核心，本季因為他赴日發展，雖然球隊成績不如預期，但年輕球員多了實戰經驗，多承擔一點是好事。」

至於特攻在阿巴西回歸後，下一步補強也即將啟動，劉志威透露，「包括曾文鼎、林韋翰兩名主力球員的續約已有共識，希望6月底能夠簽約，接下來包括洋將戰力也將提升，希望聯盟整體更有競爭力。」

▲阿巴西將重新披上特攻0號球衣上場效力。（圖／記者杜奕君攝）