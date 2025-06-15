廖苡任率中華隊奪亞洲女排國家盃季軍　甘可慧將接任隊長

▲中華女排拿下季軍殊榮，廖苡任直言學到寶貴經驗。（圖／AVC提供）

記者杜奕君／綜合報導

首屆亞洲女排國家盃於6月14日在越南河內圓滿落幕，中華女排在季軍戰中以3：1（17：25、25：13、25：16、25：13）擊敗身材高大的哈薩克隊，成功奪得季軍，為全新組成的隊伍首場國際賽劃下亮眼句點。

這次中華女排陣容以即將出征7月德國萊茵-魯爾世界大學運動會的球員為主軸，並搭配舉球員廖苡任與攻擊手黃瀞萱等較具經驗的選手。然而，由於國內賽事繁多，團隊磨合時間僅約2個月。總教練鄧衍敏表示，短時間內能達到此成績，歸功於教練團分工明確，以及選手赴日移地訓練期間的用心投入。她特別感謝教練團的合作及選手的努力，讓團隊在短時間內展現出可喜的進步。

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在預賽中，中華女排僅負於地主越南，隨後擊敗澳洲、香港和印度，以分組第二名晉級四強。四強戰中，面對已磨合三年的菲律賓隊，中華女排在先失兩局的情況下追平戰局，最終鏖戰五局以2：3（17：25、21：25、25：18、25：15、12：15）惜敗，無緣冠軍賽。隊長廖苡任認為，這場比賽雖然未能取勝，但對於首次參加國際賽的隊伍來說是寶貴的經驗，她並鼓勵隊友在季軍戰中全力以赴。

季軍戰中，中華女排展現韌性，雖然首局失利，但迅速調整狀態，連下三局奪得季軍。攻擊手張稦豈在比賽中貢獻全隊最高的23分，她表示，隊友們的鼓勵讓她在場上更加自信，尤其是隊長廖苡任的支持，無論是技術層面還是心理層面，都給予她極大的幫助。她感慨地說，能在國外與強隊交手是珍貴的機會，累積了不少經驗。

作為隊伍的核心人物，廖苡任坦言，身為舉球員的她在場上需要冷靜思考，但隊友們的熱情常常激發她的靈感。她表示，這群學妹們充滿活力，團隊展現出強烈的求勝意志，讓她在比賽中有更多創新的想法。總教練鄧衍敏則透露，四強戰失利後，她曾感到自責，但選手們迅速振作，展現出令人感動的拼搏精神。她強調，這只是中華女排的第一步，未來仍需更加努力，才能在國際賽場上持續發光。

結束亞洲國家盃後，中華女排的下一場國際賽將是今年的世大運。由於廖苡任與黃瀞萱將無法參賽，隊長一職將由快攻手甘可慧接任。甘可慧表示，這次奪得季軍讓她學到專注過程的重要性，面對世大運，她將以平常心迎接挑戰，並努力提升與隊友的默契。鄧衍敏補充，為了讓世大運班底在短時間內磨合，6月底將安排邀請賽，透過實戰訓練調整團隊狀態，力拼好成績。

▲中華女排在首屆亞洲女排國家盃勇奪季軍、廖苡任。（圖／AVC提供）