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總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

記者杜奕君／綜合報導

溜馬在NBA總冠軍賽第3戰以116比107擊敗雷霆，陣中主力球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶傷上陣繳出22分、9籃板、11助攻準大三元，成為贏球關鍵要角。不過值得一提的是，哈利伯頓在總冠軍賽前3戰，至今竟然從未獲得任何罰球機會，成為相當另類紀錄。哈利伯頓強調，「我還是專注在賽場上，只差兩勝我們就能贏得總冠軍。」

相較於G2直到第4節才有所發揮，哈利伯頓在總冠軍第3戰全場表現穩定，17投9中加上三分球8投4中，全場斬獲22分、9籃板、11助攻、2抄截、1阻攻，表現可說是相當全面。

由於冠軍賽開打3戰至今，哈利伯頓都未曾獲得任何罰球機會，因此他也成為史上第5位在總冠軍賽單場繳出至少20分、10助攻，但卻從未站上罰球線的球員。

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針對外界對自己的負面評論及質疑，哈利伯頓在G3賽後也強調，「我一點都不在乎那些社群上的聲音，我要做的就是專注在賽場上，我們打進了總冠軍賽，而且只差兩勝就能拿下總冠軍。」

目前哈利伯頓在生涯34場季後賽，平均僅有站上罰球線2.2次，能夠罰進1.8分，不過目前他在總冠軍系列賽平均繳出17.7分、7.3籃板、7.7助攻、1.3抄截、1.3阻攻，整體表現仍是溜馬團隊之最。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫，溜馬西亞卡姆、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓總冠軍賽至今3戰都還未獲得任何罰球機會。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽哈利伯頓溜馬雷霆

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