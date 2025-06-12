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領航猿BCL關鍵戰傷白曜誠8強作收　卡總：為球員競爭心態驕傲

▲領航猿盧峻翔。（圖／取自FIBA官網）

▲領航猿本屆BCL最終以8強作收。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

即便頭號戰將「夜王」盧峻翔因腳傷無法上陣，但桃園璞園領航猿在本屆BCL Asia最終8強戰，前3節都還處於領先，可惜主控白曜誠也在下半場受傷，最終領航猿遭逆轉以88比92不敵地主杜拜青年國民，無緣挺進4強。賽後領航猿主帥卡米諾斯強調，「不能帶著勝利結束賽季很難過，但這樣的經驗是很棒的養分，我為球員的競爭心態感到驕傲。」

即便洋將葛拉漢（Treveon Graham）狂轟全場最高37分外帶9籃板，率領航猿前3節打完都還手握3分領先，但地主隊末節雙洋將（Deshawndre Washington）、洛夫（Jermaine Love）攜手飆分逆轉，領航猿最終仍無緣奪下BCL最終4強門票。

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▲領航猿葛拉漢、伯朗、李家慷、陳力生、布依德，杜拜青年國民華盛頓。（圖／取自FIBA官網）

▲領航猿葛拉漢狂轟37分，但領航猿仍惜敗無緣BCL最終4強。（圖／取自FIBA官網）

領航猿總教練卡米諾斯表示，「打破比賽的關鍵，就是對手在決勝時刻拿下的進攻籃板，但我們球隊的進攻效率比對方還好，對我們來說少掉兩個關鍵球員盧峻翔跟白曜誠並不容易，白曜誠在第三節出現受傷狀況。」

對於不能夠以勝利結束賽季，卡總坦言感到很難過，「但同時我也在有些時刻感到開心，因為有其他球員在不同時候跳了出來。」

此戰表現優異的葛拉漢則說，「就像教練說的，我們都想要以勝利來結束賽季，但我們在賽季中有高有低，在這場比賽也是，但我們拚戰到最後，但有的時候就是沒辦法拿下勝利，但是我對於我的隊友們能夠一起奮戰到最後感到驕傲。」

卡米諾斯也強調，「我們最年長的本土球員是28歲，而大部分的球員都是25、26歲，能夠讓他們對到不同風格的對手，這樣的經驗對於塑造我們的團隊是很棒的養分，我們在台灣拿下冠軍，也同時在EASL跟BCL拼鬥，有時候一個球就會改變整個比賽，對於我們整體的經驗感到驕傲，也對於我們球員能夠競爭的心態很驕傲。」

▲領航猿葛拉漢、伯朗、李家慷、陳力生、布依德，杜拜青年國民華盛頓。（圖／取自FIBA官網）

▲領航猿小將陳力生在球隊人手不足下，連兩戰打出亮眼表現。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 領航猿卡米諾斯葛拉漢白曜誠BCL台籃PLG

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