運動雲

>

牙買加男籃組「NBA明星隊」　暴龍一哥巴恩斯有望入隊

▲巴恩斯（Scottie Barnes）。（圖／路透）

▲「龍王」巴恩斯傳出有高度興趣加入牙買加男籃。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

近年來FIBA國際籃總在國籍身份認定上有所放寬，也有越來越多NBA殿堂的頂尖好手，轉而選擇為了美國男籃之外的世界各國球隊效力。近日就傳出牙買加男籃正大舉招兵買馬，希望延攬多名NBA先發級好手入隊效力。包括暴龍當家球星「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）、馬刺射手瓦塞爾（Devin Vassell）以及雙胞胎兄弟檔火箭湯普森（Amen Thompson）、活塞湯普森（Ausar Thompson），都傳出可能加盟效力。

日前快艇主力砍將鮑威爾（Norman Powell）已經公開宣佈，將代表牙買加男籃參與今年夏天的2027年FIBA世界盃美洲區預選賽。另外，包括本季表現已經有飛躍性成長的火箭湯普森、活塞湯普森雙胞胎兄弟檔，也已經著手開始辦理護照等相關手續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士柯瑞、巴特勒，火箭森根、湯普森。（圖／路透）

▲火箭防守大鎖湯普森傳出已經在申辦牙買加護照。（圖／路透）

另外，包括暴龍當家明星前鋒巴恩斯，以及活塞禁區悍將史都華（Isaiah Stewart）、馬刺主力射手瓦塞爾等好手，也都傳出正和牙買加籃協進行洽談，希望加入這支加勒比海的新興籃球勢力。

目前牙買加在美洲區男籃預選賽的同組對手包括智利、厄瓜多、巴拉圭、哥斯大黎加、墨西哥以及美屬維京群島。根據賽制規則，取得分組前4名球隊，就能獲得晉級2027年FIBA世界盃美洲區資格賽的門票。

除了上述幾名NBA優質好手外，另外還傳出牙買加籃協也向太陽中鋒理查茲（Nick Richards）、馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）、巫師夏帕尼（Julian Champagnie）兄弟檔遞出橄欖枝，希望爭取加入球隊效力。另外灰狼後衛米諾特（Josh Minott）則是已經同意代表牙買加男籃出賽。

▲▼活塞湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞湯普森也可能跟隨哥哥腳步，加入牙買加男籃效力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 牙買加男籃NBAFIBA巴恩斯湯普森瓦塞爾Scottie BarnesDevin VassellAmen Thompson

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

10大跑班攜手《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》　台北馬搶先開練

10大跑班攜手《ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營》　台北馬搶先開練

高雄海神隊史第2度爭冠　主場門票11日正式開賣

高雄海神隊史第2度爭冠　主場門票11日正式開賣

「最強阿北」艾夫伯國王之旅功成身退　10日晚間正式返美

「最強阿北」艾夫伯國王之旅功成身退　10日晚間正式返美

「夜王」盧峻翔腳傷將休兩周　BCL關鍵8強戰確定缺陣

「夜王」盧峻翔腳傷將休兩周　BCL關鍵8強戰確定缺陣

盧峻翔缺陣僅10人戰強敵黎巴嫩吞敗　領航猿仍拚進BCL亞冠賽8強

盧峻翔缺陣僅10人戰強敵黎巴嫩吞敗　領航猿仍拚進BCL亞冠賽8強

宜蘭U15公益籃球營復辦　陳國維盼傳承已故球星王男桂精神

宜蘭U15公益籃球營復辦　陳國維盼傳承已故球星王男桂精神

職棒啦啦隊女神丹丹、安娜領軍　直飛首爾培證英雄主場熱血觀戰

職棒啦啦隊女神丹丹、安娜領軍　直飛首爾培證英雄主場熱血觀戰

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

擔架抬出場！馬建豪傷勢出爐　腹肌中度撕裂傷將休3至4周

擔架抬出場！馬建豪傷勢出爐　腹肌中度撕裂傷將休3至4周

雷霆SGA總冠軍前兩戰合計轟72分　打破艾佛森高懸24年神紀錄

雷霆SGA總冠軍前兩戰合計轟72分　打破艾佛森高懸24年神紀錄

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

熱門新聞

張育成一軍僅打2場下二軍　哥哥張進德又因跑壘傷退　球團回報傷況

王齊麟、陳詩媛登記結婚照曝光　甜曬婚戒、身分證明一起亮相

牙買加男籃組「NBA明星隊」　暴龍一哥巴恩斯有望入隊

林安可9局再見轟助獅5連勝　富邦上半季正式淘汰

孫易磊飆速152但控球失準　兩保送退場生涯最短

勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？　塞爾提克恐兜售主力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張育成下二軍　張進德晚上也傷退

2王齊麟、陳詩媛登記結婚照曝光

3牙買加男籃組明星隊　龍王巴恩斯有望入隊

4林安可再見轟　富邦上半季淘汰

5孫易磊飆速152但兩保送

最新新聞

1牙買加男籃組明星隊　龍王巴恩斯有望入隊

2阿根廷主帥談梅西：我們不再依賴他

3劉基鴻感受「更團結」　開心曾聖安首轟

4曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信

5火力支援「後勁」！台鋼逆轉兄弟

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

兄弟橫掃悍將平野談5分大局是關鍵　岳東華中暑仍猛敲4安

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366