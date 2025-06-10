牙買加男籃組「NBA明星隊」　暴龍一哥巴恩斯有望入隊

▲「龍王」巴恩斯傳出有高度興趣加入牙買加男籃。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

近年來FIBA國際籃總在國籍身份認定上有所放寬，也有越來越多NBA殿堂的頂尖好手，轉而選擇為了美國男籃之外的世界各國球隊效力。近日就傳出牙買加男籃正大舉招兵買馬，希望延攬多名NBA先發級好手入隊效力。包括暴龍當家球星「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）、馬刺射手瓦塞爾（Devin Vassell）以及雙胞胎兄弟檔火箭湯普森（Amen Thompson）、活塞湯普森（Ausar Thompson），都傳出可能加盟效力。

日前快艇主力砍將鮑威爾（Norman Powell）已經公開宣佈，將代表牙買加男籃參與今年夏天的2027年FIBA世界盃美洲區預選賽。另外，包括本季表現已經有飛躍性成長的火箭湯普森、活塞湯普森雙胞胎兄弟檔，也已經著手開始辦理護照等相關手續。

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▲火箭防守大鎖湯普森傳出已經在申辦牙買加護照。（圖／路透）

另外，包括暴龍當家明星前鋒巴恩斯，以及活塞禁區悍將史都華（Isaiah Stewart）、馬刺主力射手瓦塞爾等好手，也都傳出正和牙買加籃協進行洽談，希望加入這支加勒比海的新興籃球勢力。

目前牙買加在美洲區男籃預選賽的同組對手包括智利、厄瓜多、巴拉圭、哥斯大黎加、墨西哥以及美屬維京群島。根據賽制規則，取得分組前4名球隊，就能獲得晉級2027年FIBA世界盃美洲區資格賽的門票。

除了上述幾名NBA優質好手外，另外還傳出牙買加籃協也向太陽中鋒理查茲（Nick Richards）、馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）、巫師夏帕尼（Julian Champagnie）兄弟檔遞出橄欖枝，希望爭取加入球隊效力。另外灰狼後衛米諾特（Josh Minott）則是已經同意代表牙買加男籃出賽。

▲活塞湯普森也可能跟隨哥哥腳步，加入牙買加男籃效力。（圖／達志影像／美聯社）