運動雲

>

「夜王」盧峻翔腳傷將休兩周　BCL關鍵8強戰確定缺陣

▲領航猿盧峻翔。（圖／取自FIBA官網）

▲領航猿盧峻翔因腳踝扭傷，BCL關鍵8強戰確定缺陣。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃新科冠軍勁旅桃園璞園領航猿，台灣時間10日凌晨確定打入本屆亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽8強，接下來將在明晚22時交手地主球隊杜拜青年國民。領航猿主力球星「夜王」盧峻翔由於在BCL小組賽首戰僅打兩分鐘不到，就意外腳踝扭傷，據總教練卡米諾斯透露，盧峻翔目前無法正常行走，8強賽確定無法上場效力。

領航猿在BCL小組賽首戰先是擊敗南韓KBL職籃昌原LG獵隼，不過贏球卻也付出慘痛代價，領航猿本土一哥盧峻翔在開賽首節就意外踩到對手，造成腳踝翻船大扭，至今仍無法正常行走，根據主帥卡米諾斯透露，可能將缺陣長達兩周。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日小組賽第2戰交手上屆冠軍黎巴嫩貝魯特體育，領航猿在盧峻翔缺陣，且全場僅有10人應戰下，仍展現高昂鬥志，雖然第3節末段一度落後多達29分，但領航猿展現強大韌性，包括小將陳力生，洋將伯朗、布依德，以及本季破繭而出的主力後衛李家慷都有表現，將落後一度縮小至13分，也逼使貝魯特體育重新換回主力陣容，最終領航猿才以17分輸球。

接下來領航猿將在8強戰碰頭上屆亞軍杜拜青年國民，陣中主力戰將華盛頓（Deshawndre Washington）在小組賽連兩戰得分飆破40分大關，主打後衛卻有201公分的高大身材，將會帶給領航猿防守端極大考驗。

▲領航猿盧峻翔。（圖／取自FIBA官網）

▲領航猿順利挺進本屆BCL賽事最終8強。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 盧峻翔領航猿BCL台籃夜王PLG

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

盧峻翔缺陣僅10人戰強敵黎巴嫩吞敗　領航猿仍拚進BCL亞冠賽8強

盧峻翔缺陣僅10人戰強敵黎巴嫩吞敗　領航猿仍拚進BCL亞冠賽8強

宜蘭U15公益籃球營復辦　陳國維盼傳承已故球星王男桂精神

宜蘭U15公益籃球營復辦　陳國維盼傳承已故球星王男桂精神

職棒啦啦隊女神丹丹、安娜領軍　直飛首爾培證英雄主場熱血觀戰

職棒啦啦隊女神丹丹、安娜領軍　直飛首爾培證英雄主場熱血觀戰

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

擔架抬出場！馬建豪傷勢出爐　腹肌中度撕裂傷將休3至4周

擔架抬出場！馬建豪傷勢出爐　腹肌中度撕裂傷將休3至4周

雷霆SGA總冠軍前兩戰合計轟72分　打破艾佛森高懸24年神紀錄

雷霆SGA總冠軍前兩戰合計轟72分　打破艾佛森高懸24年神紀錄

勇士本季洋將陣容全走人　金恩、沃特斯、柏德宣布離隊

勇士本季洋將陣容全走人　金恩、沃特斯、柏德宣布離隊

快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

快訊／雷霆拒絕再輸！SGA狂轟　總冠軍G2半場18分強勢壓制溜馬

快訊／雷霆拒絕再輸！SGA狂轟　總冠軍G2半場18分強勢壓制溜馬

首節爆砍15分賽季仍淘汰　「石牌英雄」陳文宏賽後不捨哭了

首節爆砍15分賽季仍淘汰　「石牌英雄」陳文宏賽後不捨哭了

【堪比川劇變臉的速度】萌娃吃飯只給爸餵！換媽接手直接暴哭

熱門新聞

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

獨行俠只試訓準狀元弗拉格　勇士格林坦言抽籤「有點可疑」

勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？　塞爾提克恐兜售主力

同窗盧孟陽激勵！林建宏球速增至151公里　再戰選秀挑戰職棒夢

與教士再碰頭！羅伯斯點出山本由伸最大課題：找回速球控球力

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

2獨行俠只試訓準狀元弗拉格

3勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？

4受同窗盧孟陽刺激！林建宏最快飆151公里

5羅伯斯點出山本由伸最大課題

最新新聞

140歲天王C羅確定續留艾納斯

2紅襪頂級新秀大聯盟首秀4支0

3林昀儒睽違8個月重返世界前10

4兄弟女孩日經典回歸！吳念軒開球

5許庭愷激似許庭綸笑：差3年的雙胞胎

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

兄弟橫掃悍將平野談5分大局是關鍵　岳東華中暑仍猛敲4安

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366