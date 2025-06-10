「夜王」盧峻翔腳傷將休兩周　BCL關鍵8強戰確定缺陣

▲領航猿盧峻翔因腳踝扭傷，BCL關鍵8強戰確定缺陣。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃新科冠軍勁旅桃園璞園領航猿，台灣時間10日凌晨確定打入本屆亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽8強，接下來將在明晚22時交手地主球隊杜拜青年國民。領航猿主力球星「夜王」盧峻翔由於在BCL小組賽首戰僅打兩分鐘不到，就意外腳踝扭傷，據總教練卡米諾斯透露，盧峻翔目前無法正常行走，8強賽確定無法上場效力。

領航猿在BCL小組賽首戰先是擊敗南韓KBL職籃昌原LG獵隼，不過贏球卻也付出慘痛代價，領航猿本土一哥盧峻翔在開賽首節就意外踩到對手，造成腳踝翻船大扭，至今仍無法正常行走，根據主帥卡米諾斯透露，可能將缺陣長達兩周。

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今日小組賽第2戰交手上屆冠軍黎巴嫩貝魯特體育，領航猿在盧峻翔缺陣，且全場僅有10人應戰下，仍展現高昂鬥志，雖然第3節末段一度落後多達29分，但領航猿展現強大韌性，包括小將陳力生，洋將伯朗、布依德，以及本季破繭而出的主力後衛李家慷都有表現，將落後一度縮小至13分，也逼使貝魯特體育重新換回主力陣容，最終領航猿才以17分輸球。

接下來領航猿將在8強戰碰頭上屆亞軍杜拜青年國民，陣中主力戰將華盛頓（Deshawndre Washington）在小組賽連兩戰得分飆破40分大關，主打後衛卻有201公分的高大身材，將會帶給領航猿防守端極大考驗。

▲領航猿順利挺進本屆BCL賽事最終8強。（圖／取自FIBA官網）