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NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

▲NBA球星溫班亞瑪體驗少林寺剃度閉關修行。（圖／翻攝自IG）

▲NBA球星溫班亞瑪體驗少林寺剃度閉關修行。（圖／翻攝自IG）

記者杜奕君／綜合報導

NBA聖安東尼奧馬刺當家球星，有「法國怪物」稱號的221公分天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日前往中國進行活動及參訪，但9日傳出他在抵達河南嵩山少林寺後，對於少林文化深感興趣，甚至「剃度」以光頭造型進行短暫出家，預計進行10天的閉關修行，包括相關隨行人員都被請出少林寺，等待溫班亞瑪閉關結束。

現年僅21歲，被視為未來NBA重要接班球星的溫班亞瑪，在2024-25賽季表現持續進化，甚至連兇猛三分外線能力都逐漸獲得開發，不料他卻在今年2月底時，無預警被檢查出患有右肩深度靜脈血栓，賽季因此提前報銷。

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但本季例行賽溫班亞瑪仍繳出場均24.3分、11籃板、3.7助攻外帶3.8阻攻，且每場還能以高達35.2%的三分球命中率，砍進3.1顆三分球，整體表現可說相當亮眼。

根據網友曝光照片，溫班亞瑪此次前往少林寺閉關修行，除了真的將髮型剃成光頭外，還真的穿上了灰色的僧袍，儼然是有備而來，似乎真的想要深刻體驗少林傳統文化精髓。

此次溫班亞瑪前進中國行，除了造訪萬里長城，並大啖牛肉麵美食之外，也到了CBA北京首鋼球場練球，還現身世界女排北京站，為法國女排加油，甚至還大展歌喉，唱了紅遍兩岸，由台灣知名歌手費玉清所唱紅的〈一剪梅〉，展現相當驚人的融入度。

關鍵字： 溫班亞瑪馬刺少林寺NBAVictor Wembanyama

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