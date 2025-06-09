快訊／雷霆拒絕再輸！SGA狂轟　總冠軍G2半場18分強勢壓制溜馬

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季NBA年度總冠軍賽第2戰，台灣時間9日持續熱戰，G1遭印第安那溜馬上演0.3秒準絕殺，搞砸大好領先優勢的奧克拉荷馬雷霆在今日上緊發條，首戰表現平平的「獨角獸」霍姆格倫（Chet Holmgren）開賽攻守兩端都展現侵略性，加上一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）半場拿下15分，幫助雷霆一度手握23分領先，上半場取得59比41領先。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大上半場攻下15分、3籃板、4助攻、2抄截表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

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開賽兩隊手感都呈現冰冷，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）三分球強勢破網，率隊打出12比7領先優勢。但溜馬連續3記三分球破網，王牌球星哈利波頓（Tyrese Haliburton）率隊20比17逆轉超前。

不過此時雷霆霍姆格倫殺出，首節末段遠投近切無往不利，個人連拿7分帶動下，雷霆首節以26比20領先。

第2節雷霆持續搶攻，霍姆格倫禁區爆扣得手讓團隊士氣大振，隨後雷霆打出一波19比2猛攻，半場終了前吉爾吉斯-亞歷山大強勢上籃得手，雷霆拉開52比29領先。

隨後溜馬雖然一度嘗試拉近比分，但雷霆短暫亂流後又找回穩定攻守節奏，防守大鎖卡魯索（Alex Caruso）防守端連續擋住溜馬進攻，半場打完雷霆取得59比41大幅領先。

雷霆上半場以吉爾吉斯-亞歷山大11投6中拿下15分、3籃板、4助攻、2抄截，霍姆格倫貢獻11分，雷霆上半場團隊命中率高達51.1%。

溜馬方面，團隊上半場投籃命中率受限僅有34.9％，西亞卡姆（Pascal Siakam）、內姆哈德（Andrew Nembhard）各有9分進帳，至於主控哈利伯頓上半場5投僅1中拿下3分、3籃板、3助攻。

▲首戰表現不佳的雷霆霍姆格倫，總冠軍G2半場就有11分貢獻。（圖／達志影像／美聯社）