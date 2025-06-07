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TPBL年度經理人、教練公布　毛加恩、萊恩攜手獲獎

▲TPBL職籃年度經理人毛加恩、年度教練萊恩。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃年度經理人由國王總經理毛加恩拿下。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日（7日）揭示具代表性的管理與教練獎項，由新北國王雙帥——總經理毛加恩與主帥萊恩（Ryan Marchand）雙雙奪下。兩人聯手打造穩健制度與清晰體系，成為國王建立強權的重要推手。

自擔任新北國王營運核心以來，毛加恩以穩定核心、國際視野、紀律管理為三大主軸，逐步建立屬於新北國王的球隊文化。本季他招攬沃許本、桑尼，並完成與曼尼高、奧帝和林書豪等主力戰將續約，鞏固團隊戰力。面對TPBL、東亞超級聯賽與亞洲籃球冠軍聯賽等多線賽事，他也展現人才調度與資源整合能力，維繫球隊競爭力。

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另外，毛加恩不僅讓國王站上國際舞台，積極推動與亞洲列強對戰，也安排球員於休賽季赴美訓練，提升技術層面與競技心理素質。且國王球團有別於以往，本季正面新聞大幅增加，內部管理體系趨於穩健，充分展現職業球隊的組織紀律與文化塑造力。

毛加恩表示，「我們一直希望能走向國際，讓更多人認識新北國王、看見新北的驕傲。我們不只是打一場球，而是為了這座城市全力以赴。」同時毛加恩也補充國王非常重視基層，「像是Kings Academy國王學苑，我們一直在努力栽培基層學員，有好的起點，未來更有機會站上舞台發光。未來，我們會繼續把根扎在新北，以新北為傲。」

年度教練獎項則由執教國王第三季的萊恩獲得肯定。來自美國的萊恩以NBA等級的訓練理念與細膩的戰術布建，成功在國王隊內建立起「人人皆有明確角色」的攻防體系。

對於團隊目標，萊恩表示，「我們球隊從一開始就訂下明確的目標，無論是比賽風格、節奏掌握，還是每一個戰術細節，甚至包括團隊助攻數，對我們來說都至關重要。並且，我們從日常訓練中就強調分享球權，讓場上的三、四名球員同時具備進攻威脅。我們不靠個人英雄主義，而是靠整體團隊的合作與每一次堅實的防守，是我們今年達成目標的關鍵。」

在他的帶領下，新北國王以例行賽戰績第一坐收，並於5月3日主場迎戰特攻一戰中，打出聯盟史上最大分差，121比76相差45分的勝場紀錄。同時，國王也曾於賽季中創下聯盟最長8連勝的紀錄，展現團隊火力與穩定性兼具的作戰風格。

▲TPBL職籃年度經理人毛加恩、年度教練萊恩。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃年度教練由國王萊恩獲得。（圖／TPBL提供）
 

關鍵字： TPBL年度經理人年度教練毛加恩萊恩台籃

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