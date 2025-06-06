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剩0.3秒遭翻盤輸球！　雷霆SGA：溜馬教會我們比賽是打48分鐘

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季年度總冠軍賽首戰，台灣時間6日正式登場，印第安那溜馬全場一路落後挨打情況下，在最後0.3秒靠著王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）飆進致勝中距離準絕殺，111比110戲劇性攻破雷霆主場。全場砍下38分卻成為悲劇英雄的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後無奈表示，「比賽是48分鐘的，沒有球隊比溜馬更能教會你這一點！」

雷霆此戰長達47分59秒都處於領先狀態，最多一度以15分超前溜馬，吉爾吉斯-亞歷山大全場如入無人之境，狂砍38分、5籃板、3助攻、3抄截，不料最終卻遭哈利伯頓上演「魔法準絕殺」，最終1分之差飲恨敗北。

全場讓溜馬發生多達24次失誤，但末節卻遭對手瘋狂三分球火力追分，加上哈利伯頓本季季後賽第4度上演神奇一擊，完成不可思議準絕殺。賽後吉爾吉斯-亞歷山大表示，「此戰我們絕大部分時間都是領先，但比賽是打48分鐘的，沒有球隊比溜馬更能教會你這一點。」

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針對哈利伯頓的關鍵一擊，吉爾吉斯-亞歷山大也強調，「一切都發生得太快，我認為我們的防守對位沒有問題，但哈利伯頓拔起跳投，也順利命中，他在比賽時間快到之前完成了準絕殺，這是非常棒的一球。」

此戰穿上昨晚才剛剛正式曝光，個人正式第1代專屬鞋款上陣，就寫下準絕殺精彩表現，全場攻下14分、10籃板、6助攻、1阻攻的哈利伯頓再次證明，自己絕對是貨真價實的頂尖球星表率。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯、戴格諾特，溜馬西亞卡姆、卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大賽後坦言被溜馬與哈利伯頓上了一課。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬吉爾吉斯-亞歷山大哈利伯頓西亞卡姆威廉斯Shai Gilgeous-Alexander

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