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海神「邱森萬」腿傷無礙　邱子軒面對高柏鎧喊見招拆招

▲▼高雄海神邱子軒、克雷格。（圖／TPBL提供）

▲高雄海神邱子軒腿傷無礙，G3持續上陣。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃季後賽首輪前兩戰，都在客場拿勝利，4日回到主場氣勢如虹的高雄全家海神，今日在主場迎接福爾摩沙夢想家來訪。G2打出精彩表現，卻在最後關頭大腿遭貝奇撞傷的海誰「邱森萬」邱子軒，今日也順利健康回歸。他表示，「高柏鎧一定會回來，我個人沒想到夢想家這場會排3大陣型，就是見招拆招。」

前兩戰夢想家在禁區支柱高柏鎧缺陣情況下，決勝期都遭海神逆轉奪勝。今日海神回到主場，夢想家高柏鎧終於正式回歸。

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邱子軒表示，「不管今天還是周五的第4戰，高柏鎧一定會回來，因此我們就是做好準備，保持原本該有的節奏與打法，重點還是鞏固禁區與籃板球。」

邱子軒也直言，「夢想家這場排3大陣型，團隊有些人有想到，但我是沒有，一切就是場上見招拆招，但沒有高柏鎧確實切入會讓我們比較得心應手，但我們不會因為對手某一個人就亂了我們自己的氣勢。」

前役攻下24分，卻遭夢想家貝奇撞傷大腿，倒地痛苦傷退，邱子軒透露，經過幾天休息調整，腿的狀況完全沒問題，請球迷們放心。

▲▼高雄海神邱子軒、克雷格。（圖／TPBL提供）

海神將在主場力拚季後賽主場3連勝。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 邱子軒邱森萬海神季後賽TPBL台籃

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