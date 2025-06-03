爸爸雷克斯神秘電話親自宣布　雷蒙恩奪年度最佳新人樂開懷

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神本季「選秀狀元」雷蒙恩，3日以媒體票全數通過，球迷票達19855票，綜合加權後佔比79.9%的高得票率，拿下本季「年度新人王」。球團更在日前讓雷蒙恩父親，也是昔日CBA中華職籃人氣球星雷克斯在視訊電話中，分享這個驚喜給寶貝兒子，讓雷蒙恩是又驚又喜。

▲戰神雷蒙恩勇奪本季TPBL職籃年度新人王。（圖／戰神提供）

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新秀賽季平均繳出10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截，雷蒙恩順利勇奪2024-25賽季TPBL職籃年度新人王。回顧得知好消息的當天，球團以季後賽宣傳為由邀請雷蒙恩參與拍攝，當天他接過電話發現是父親雷克斯出現在視訊中，頓時感到驚訝，「當時就覺得有點奇怪，應該有什麼事情要發生吧。」

直到爸爸說出 "You are the Rookie of the Year"，他才明白。父親第一時間送上祝福，「繼續努力，開心打球。」回顧這一年，雷蒙恩形容就像坐上雲霄飛車，有過起伏，「一開始沒有什麼上場時間，只能不斷練習、準備自己。」隨著賽季的推進，上場機會增加的他逐漸進入比賽節奏，他也期許自己每天都能更進步。

台新育樂總經理林祐廷給予雷蒙恩新人年高度肯定，認為他能獲得新人王是「實至名歸，表現有目共睹。」擁有出色天賦的雷蒙恩，在適應職業的過程中，更展現出願意拚、願意學的態度，「從替補起步到逐漸站穩出賽位置，他展露穩定成長的態勢與優異潛力。」林祐廷也期待雷蒙恩未來一年比一年更好，成為球隊重要的核心之一。

▲戰神雷蒙恩最猛新人王雷蒙恩榮耀首章TEE問世。（圖／戰神提供）

為慶賀新人王的紀念時刻，戰神同步推出【最猛新人王雷蒙恩榮耀首章TEE】，設計靈感源自雷蒙恩的球風與信念。中央主視覺結合他場上各式動態照片，展現他多變、全能的球風，也象徵新秀時期「肯學肯努力嘗試」的態度。

底部「雷鳴與紅焰」呼應其選秀狀元一鳴驚人的氣勢，背面則以復古球衣字體呈現「MANU 33」，呼應父親的姓氏與背號，代表傳承與延續。值得一提的是「He is Enough」的字句來自雷蒙恩一路以來堅持的信仰：只要心中有主，就已足夠。」



