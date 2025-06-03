運動雲

>

爸爸雷克斯神秘電話親自宣布　雷蒙恩奪年度最佳新人樂開懷

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神本季「選秀狀元」雷蒙恩，3日以媒體票全數通過，球迷票達19855票，綜合加權後佔比79.9%的高得票率，拿下本季「年度新人王」。球團更在日前讓雷蒙恩父親，也是昔日CBA中華職籃人氣球星雷克斯在視訊電話中，分享這個驚喜給寶貝兒子，讓雷蒙恩是又驚又喜。

▲戰神雷蒙恩勇奪本季TPBL職籃年度新人王。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神雷蒙恩勇奪本季TPBL職籃年度新人王。（圖／戰神提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新秀賽季平均繳出10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截，雷蒙恩順利勇奪2024-25賽季TPBL職籃年度新人王。回顧得知好消息的當天，球團以季後賽宣傳為由邀請雷蒙恩參與拍攝，當天他接過電話發現是父親雷克斯出現在視訊中，頓時感到驚訝，「當時就覺得有點奇怪，應該有什麼事情要發生吧。」

直到爸爸說出 "You are the Rookie of the Year"，他才明白。父親第一時間送上祝福，「繼續努力，開心打球。」回顧這一年，雷蒙恩形容就像坐上雲霄飛車，有過起伏，「一開始沒有什麼上場時間，只能不斷練習、準備自己。」隨著賽季的推進，上場機會增加的他逐漸進入比賽節奏，他也期許自己每天都能更進步。

台新育樂總經理林祐廷給予雷蒙恩新人年高度肯定，認為他能獲得新人王是「實至名歸，表現有目共睹。」擁有出色天賦的雷蒙恩，在適應職業的過程中，更展現出願意拚、願意學的態度，「從替補起步到逐漸站穩出賽位置，他展露穩定成長的態勢與優異潛力。」林祐廷也期待雷蒙恩未來一年比一年更好，成為球隊重要的核心之一。

▲戰神雷蒙恩勇奪本季TPBL職籃年度新人王。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神雷蒙恩最猛新人王雷蒙恩榮耀首章TEE問世。（圖／戰神提供）

為慶賀新人王的紀念時刻，戰神同步推出【最猛新人王雷蒙恩榮耀首章TEE】，設計靈感源自雷蒙恩的球風與信念。中央主視覺結合他場上各式動態照片，展現他多變、全能的球風，也象徵新秀時期「肯學肯努力嘗試」的態度。

底部「雷鳴與紅焰」呼應其選秀狀元一鳴驚人的氣勢，背面則以復古球衣字體呈現「MANU 33」，呼應父親的姓氏與背號，代表傳承與延續。值得一提的是「He is Enough」的字句來自雷蒙恩一路以來堅持的信仰：只要心中有主，就已足夠。」

▲戰神雷蒙恩勇奪本季TPBL職籃年度新人王。（圖／TPBL職籃提供）
 

關鍵字： 雷蒙恩雷克斯年度最佳新人年度新人王TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌協秘書長葉國欽「神隱」道歉　體育署長鄭世忠：葉伊恬願接受

桌協秘書長葉國欽「神隱」道歉　體育署長鄭世忠：葉伊恬願接受

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

葉伊恬遭桌協取消參賽權非首例　莊智淵爆高承睿3年前也受害

葉伊恬遭桌協取消參賽權非首例　莊智淵爆高承睿3年前也受害

快訊／全票媒體通過　「怪物狀元」雷蒙恩當選TPBL年度新人王

快訊／全票媒體通過　「怪物狀元」雷蒙恩當選TPBL年度新人王

葉伊恬為美國大滿貫賽影響亞青表現？　鄭世忠：不可能打假球

葉伊恬為美國大滿貫賽影響亞青表現？　鄭世忠：不可能打假球

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／補助款非9000萬！　鄭世忠：僅針對桌協辦理活動停止核銷

快訊／補助款非9000萬！　鄭世忠：僅針對桌協辦理活動停止核銷

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／葉伊恬WTT參賽權遭拔　鄭世忠：向選手道歉不是要桌協的命

快訊／葉伊恬WTT參賽權遭拔　鄭世忠：向選手道歉不是要桌協的命

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

【搭公車跑路】竊賊偷走387萬！疑臨時起意急下車製造斷點

熱門新聞

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

快訊／古林睿煬第3局突然退場　僅投2.1局、39球

日媒曝古林睿煬最新傷況　投手教練：不是跳過一場這麼簡單

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌協理事反擊　稱體育署只聽一面之詞

2桌協3點聲明　公開向葉伊恬道歉

3快訊／古林睿煬3局突然退場　僅投2.1局、39球

4日媒曝古林睿煬最新傷況　恐長期缺陣

5鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

最新新聞

1雷克斯親宣布　雷蒙恩奪新人王樂開懷

2妨礙守備釀禍　悍將3連敗跌出3成

3日媒曝古林睿煬最新傷況　恐長期缺陣

4兄弟爆笑企劃！平野挑戰王建民伸卡

5古林飆速傷退　新庄喊話：明天、明天

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366