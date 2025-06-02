「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

▲莊智淵子弟兵葉伊恬參賽遭擋風波延燒，桌協仍未道歉。（圖／記者游郁香製）

記者杜奕君／綜合報導

台灣17歲桌球新星葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格，遭到桌球協會擅自回絕，引發社會高度關注。體育署公開表態希望中華民國桌球協會道歉，且已經暫停選手培訓及參賽外的各項補助經費，根據桌協官網資訊，以113年度為例，政府補助款就高達新台幣9251萬元，影響可說甚巨。

「桌球教父」莊智淵之徒葉伊恬，近日因為WTT美國大滿貫賽參賽資格遭到桌協擅自回絕取消，引發外界熱議，包括主管機關體育署，署長鄭世忠更公開喊話，希望桌協秘書長葉國欽一天內改善並公開致歉，否則將不排除依《國民體育法》第43條，全面撤換協會管理階層。

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負責督導體育署的教育部方面，次長張廖萬堅也提及，「此事件造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，未積極回應社會輿論關切，嚴重損及協會專業治理形象。」

根據桌協於官網公布的113年度政府補助經費一覽表，體育署加上國家運動訓練中心去年補助桌協共新台幣9251萬餘元，相關之補助計畫則包括年度工作計畫、優秀或具潛力計畫、巴黎奧運補助、2028洛杉磯奧運黃金計畫、訓練及器材補助等。

目前桌協尚未就此次事件公開致歉，僅在2日下午於協會官網發出公告，強調會虛心檢討，並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，再將會議結論陳報體育署長官及向社會大眾說明。