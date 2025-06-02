葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

記者杜奕君／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵愛徒，17歲桌球新星葉伊恬日前因為WTT美國大滿貫賽參賽資格，遭到桌球協會擅自回絕，引發外界譁然。體育署長鄭世忠公開表態，要求協會24小時內公開道歉，甚至點名桌協副理事長楊正雄謹慎思考協會未來方向。對此，楊正雄強調，「感謝國家給選手們黃金計畫的補助，但既然拿了補助，就要以國家賽事為主。」

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

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由於WTT美國大滿貫賽與本屆亞洲青少年錦標賽時間相近，中華民國桌球協會選擇替葉伊恬「取消報名」，引發選手家屬不滿發聲，體育署昨日也發出聲明，希望桌協在24小時內道歉並改進。今日上午體育署長鄭世忠受訪時甚至點名協副理事長楊正雄，希望他認真思考，要將桌球協會帶向何方？

對此，根據TSNA體育新聞團隊報導，楊正雄接受訪問時重申尊重制度，如果制度不合時宜，就修改制度。他強調，「感謝國家給選手們黃金計畫的補助，但既然拿了補助，就要以國家賽事為主，不然對沒拿到補助的選手不公平。」

至於桌協方面，目前仍未就此事公開致歉，僅在今日下午於協會官網公告表示，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署長官及向社會大眾說明。」

▲桌協副理事長楊正雄曾獲2014年最佳教練。（圖／翻攝自體育署官網）