蒙古「9人組」賽前10分鐘才趕到　沃許本：休息室不再空蕩蕩

▲新北國王洪志善從蒙古趕回台灣，立即上場在季後賽G2效力。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

加上林書豪因身體不適缺陣，新北國王在季後賽首輪G2，一度面臨僅有8人應戰的局面，所幸日前飛往蒙古參與BCL東亞區資格賽4強戰的9名國王球員，在開賽前10分鐘趕抵新莊主場，包括林金榜、洪志善以及王柏智也都上場效力。國王此戰攻下26分的沃許本就笑說，「球員休息室終於不再空蕩蕩了！」

由於BCL亞洲冠軍聯賽的東亞區資格賽4強戰，賽程與TPBL季後賽徹底「撞期」，國王大膽選擇兵分兩路，讓包括洪志善、林金榜、林力仁、陳俊男、王柏智、蘇培凱搭配3名BCL專屬洋將遠征蒙古客場。

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在昨日季軍戰結束後，這批遠征蒙古的球員今日凌晨出發，在香港轉機返台，直到賽前10分鐘才趕抵新莊體育館。

但此戰包括洪志善、林金榜以及王柏智、林力仁都仍有上場，洋將沃許本就說，「從空蕩蕩的休息室，到剛剛休息室滿滿都是人，我甚至不知道怎麼踏進去，這感覺很奇妙。他們連續3天都在比賽，還包含來10小時的飛行，這對球員來說非常不容易，不管他們上場多久或是有多少貢獻，都是非常不容易，希望他們趕快利用時間恢復，準備好下一場比賽。」

洪志善則表示，「昨天就知道球隊希望我們打完季軍賽後，在今日賽前趕到球場為季後賽第2戰準備。剛下飛機馬上來球場，馬上要進入高強度的賽事，身體確實有些沉重，但我們能做的就是幫主力球員分擔一些上場時間。」





▲新北國王包括林力仁在內，共有4位本土球員從蒙古回國後此戰仍直接上場。（圖／TPBL提供）