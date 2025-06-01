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快訊／西亞卡姆轟31分加持　溜馬25年來首度重返NBA總冠軍賽

記者杜奕君／綜合報導

NBA「黃潮奇蹟」誕生！紐約尼克與印第安那溜馬的NBA東區冠軍賽系列第6戰，1日在溜馬主場登場，賽前以3勝2敗領先的溜馬，回到主場後火力全開，第4節尾聲拉開多達20分領先。最終在西亞卡姆（Pascal Siakam）轟下全場最高31分，加上明星主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）21分、13助攻、3抄截帶領下，溜馬125比108贏球挺進年度總冠軍賽，將和奧克拉荷馬雷霆爭冠。

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓，尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬西亞卡姆狂轟全場最高31分，領軍溜馬拿下東區冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

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溜馬上次打入年度總冠軍賽，已經是西元2000年，此次一路過關斬將挺進東區決賽，和尼克展開自1999年以後，兩隊又一次的東冠對壘。

開賽兩隊打來勢均力敵，上半場打完溜馬僅以58比54小幅領先。不過溜馬團隊攻勢均衡，除了西亞卡姆手感發燙，頻頻單打得手外，主控哈利伯頓除了穿針引線助攻連發，進攻端更是兩度切入強勢爆扣，讓溜馬士氣大振。

第3節尾聲溜馬打出一波9比0攻勢，一度取得87比71的大幅領先，3節打完溜馬拉開雙位數領先優勢。

帶著15分領先優勢進入末節，溜馬雖然連續多名球員出現傷勢倒下，但溜馬團隊此戰外線手感火燙，成為持續穩定領先關鍵，終場前4分22秒，內姆哈德（Andrew Nembhard）砍進三分球後，溜馬已經拉開多達19分領先優勢。

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓，尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬當家主控哈利伯頓此戰又有21分、13助攻強勢表現。（圖／達志影像／美聯社）

隨後尼克反撲無力，終場前1分52秒選擇撤下布朗森（Jalen Brunson）在內的多名先發主力，最後關頭西亞卡姆強打得手，哈利伯頓又是三分彈破網，讓尼克苦戰6場後就此倒下，最終溜馬就以17分之差贏球，4勝2敗挺進年度總冠軍賽，將和雷霆展開對決。

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓，尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布朗森無力頂進NBA年度總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬西亞卡姆哈利伯頓東區冠軍賽尼克唐斯布朗森

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