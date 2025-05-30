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快訊／Energy世壯運閉幕式壓軸開唱　吉祥物壯寶合體16蹲全場嗨翻

▲世壯運閉幕，ENERGY表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運閉幕典禮，唱跳天團ENERGY壓軸登場開唱。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

2025雙北世界壯年運動會閉幕典禮，30日晚間在新北市美術館戶外園區登場，在IMGA會旗交接給關西世壯運組委會松本正義會長後，包括世界百大DJ RayRAy，以及中華職棒味全龍親子MC小螞蟻、變裝皇后冠軍妮妃雅都帶來熱力表演。最後壓軸登場的則是最殺唱跳天團Energy，當「星期五晚上」歌曲前奏一下，全場瘋狂合唱引爆典禮最高潮，最後則施放超過4分鐘煙火，為此次世壯運劃下完美句點。

▲世壯運閉幕，ENERGY表演。（圖／記者林敬旻攝）

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▲ENERGY熱力開唱讓全場嗨翻。（圖／記者林敬旻攝）

2025雙北世界壯年運動會今日正式落幕，晚間閉幕式在新北市美術館戶外園區登場，開場由草屯囝仔勁爆開唱炒熱氣氛，在新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安致詞後，台灣羽球「黃金男雙」選手李洋的父親兼啟蒙教練李峻淯，以及中華女壘傳奇名將韓幸霖共同上台，將此次IMGA會旗交接給關西世壯運組委會松本正義會長。

▲世壯運閉幕，小螞蟻與輔大競技啦啦隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運閉幕，小螞蟻與輔大競技啦啦隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

隨後世界百大DJ RayRAy帶來精彩表演，後續包括小螞蟻與輔仁大學競技啦啦隊、變裝皇后冠軍妮妃雅都接力帶來熱力表演，讓閉幕式表現展現雙北文化的多元魅力。

▲世壯運閉幕，妮妃雅Nymphia Wind表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運閉幕，變裝皇后冠軍妮妃雅表演。（圖／記者林敬旻攝）

晚間21時11分，最殺的唱跳天團Energy正式登場，開場就帶來熱歌勁舞金曲連發，招牌名曲〈放手〉讓全場觀眾大聲跟唱，連續熱唱5首金曲後，最後壓軸登場的金曲〈星期五晚上〉，更是讓全場熱力引爆跟著搖擺熱唱，招牌「16蹲」熱舞動作更請來神秘嘉賓，世壯運吉祥物壯寶也跟著一起16蹲，更是讓全場驚喜嗨翻。

▲世壯運閉幕，ENERGY表演。（圖／記者林敬旻攝）s

▲世壯運閉幕典禮，ENERGY表演嗨翻全場。（圖／記者林敬旻攝）

最後的煙火秀則搭配氣勢磅礴的交響樂一同施放，也象徵2025雙北世界壯年運動會正式劃上句點。

▲世壯運閉幕煙火。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼世壯運閉幕煙火。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運閉幕煙火。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 世壯運閉幕式Energy壯寶16蹲

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