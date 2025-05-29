「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

▲2025世壯運籃球，陳信安領軍的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻奪得銀牌。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

「台灣飛人」陳信安此次投入2025年雙北世壯運，並且隨Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻挺進本屆金牌戰，不過最終59比80敗給由台啤前後期OB戰友組成的台啤力景科技。陳信安賽後笑說，「有點閃到腰，但其實我的膝蓋還在恢復期，這次比賽我真的感謝球迷到場幫我加油，但年紀和台啤真的有落差，不能不服老。」

雖然第2節還靠著王志群、林冠綸連續外線，在上半場打完逆轉超前台啤力景，但第3節台啤力景團隊三分火力大爆發，張羽霖、呂奇旻以及朱億宗接連開火，讓綠衫軍最終21分大勝，以陳信安為首的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻則是拿下本屆銀牌。

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陳信安賽後表示，「參加此次世壯運真的很有意義，我們都很享受過程，也盡了全力爭取佳績，大家都很珍惜此次機會，退休後首度回到球場參與正式的國際賽，雖然我打球臉上的表情不是太好看，但內心裡我真的非常感謝大家來替我加油。」

賽後自爆「閃到腰」，陳信安也表示，「去年我的膝蓋開刀後，其實到現在都還在復健期，應該是要半年後才能回到球場打球，但我還是盡了全力，但實力和台啤確實有落差，不能不服老，不過還是希望下次還能再參加。」

▲陳信安感謝本屆世壯運球迷到場力挺。（圖／記者李毓康攝）