羅嘉翎媽媽跆拳道首秀　何千金世壯運出擊粉絲力挺　

▲跆拳道「國民女友」羅嘉翎母親，何千金世壯運首秀登場。（圖／取自世壯運官網，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

跆拳道國民女友「羅嘉翎」繼昨（28）日擔任劉聰達的教練後，今（29）日再度坐在教練席，執教媽媽何千金。新北市長侯友宜和三芝國中、三芝國小師生也特別到場，與羅嘉翎父親一同在看臺上，為師母加油！

體育局表示，原本羅嘉翎是希望爸爸羅文祥參賽世壯運，結果最終是由媽媽代表羅家人出戰。因此全家人都集中注意力，為何千金備賽，羅嘉翎賽前、賽中都不斷給予鼓勵，大聲提醒媽媽該注意什麼，她開玩笑的說：「這是媽媽第一次參加比賽，連我都比她還緊張了！」

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▲跆拳道「國民女友」羅嘉翎，在場邊不斷給予母親何千金鼓勵支持。（圖／取自世壯運官網）

何千金今（29）日在世壯運跆拳道休閒組67公斤級賽事，對戰美國選手Lori Katcher，雖然最終以0比2不敵美國選手拿下銅牌，她說：「今天的表現真的不是打得很好，不過謝謝大家給我的鼓勵，希望自己還有機會再打一場。」羅嘉翎則表示，看到媽媽克服緊張站在場上奮戰，就值得給予大大的鼓勵。

侯友宜市長則給予羅家人讚賞，他表示，以前都是看嘉翎比賽，這次有機會看到選手的媽媽，在場上奮戰，真的很感動。比賽中多次看到羅媽媽主動出擊，憤而不懈，完美展現世壯運「終身運動」的精神。

而羅文祥在賽後給太太及女兒都打了100分，他說：「雖然說技術層面跟一般選手比，就是差了一點點。但是帶給大家相當正面的力量，希望能鼓勵更多長者出來運動。」對於2027年關西世壯運，千金則用興奮的眼神，跟大家說：我希望能去參賽！

▲何千金世壯運首秀登場。（圖／取自世壯運官網）