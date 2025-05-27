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雷霆西區決賽聽牌不怕　灰狼艾德華茲：努力再拿一勝回主場

記者杜奕君／綜合報導

灰狼27日在NBA西區冠軍賽以兩分之差不敵雷霆，系列賽陷入1勝3敗瀕臨淘汰危機，對此灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）強調，「我感覺很良好，就是努力贏下一場球，然後再回到明尼蘇達的主場。」

西區決賽G4，灰狼全場面臨嚴峻考驗，即便末節一度追到僅1分差距，但在雷霆當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下40分、9籃板、10助攻準大三元帶領下，灰狼仍在主場以兩分惜敗。

灰狼不只輸球，雪上加霜的是兩大主將艾德華茲、以及主力前鋒藍道（Julius Randle）都遭到嚴防導致熄火，分別拿下16分、4籃板、6助攻以及5分、7籃板、3助攻。

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在1勝3敗的不利局面下，艾德華茲被問到該如何強勢反彈時表示，「我感覺非常好，就是努力贏下一場比賽，然後再回到明尼蘇達主場。」

此戰艾德華茲全場13投僅5中，拿手的三分球更是7次出手僅命中1球，雷霆頭號大鎖多特（Luguentz Dort）就強調，「我的任務就是緊緊纏住艾德華茲，讓他每次進攻都舉步維艱。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，灰狼艾德華茲、亞歷山大-華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼瀕臨淘汰，艾德華茲仍強調感覺良好。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA西區冠軍賽灰狼艾德華茲蟻人雷霆

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