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5月我最強！　林書豪拿單月MVP、克羅馬勇奪最佳外援

▲國王林書豪勇奪5月MVP，雲豹克羅馬成為5月最佳外援。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王林書豪勇奪5月MVP。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃季後賽首輪即將展開熱戰，聯盟27日則公佈5月份最有價值球員以及最佳外援得主，新北國王林書豪憑藉穩定表現，再度拿下5月MVP殊榮。至於日前在季後挑戰賽不幸遭到淘汰的桃園台啤永豐雲豹，陣中主力砍將克羅馬則收穫5月最佳外援殊榮。

在5月MVP票選中，林書豪以48.4%的總占比獲得壓倒性勝利，超越福爾摩沙夢想家馬建豪的25.8%與林書緯的12.6%。他在該月份的比賽中，場均繳出23分、6.3籃板、5助攻與1抄截，效率值高達23.3，充分展現其在攻防兩端的統治力。

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5月3日對戰特攻的德比戰役中，他砍下28分、10籃板與5助攻，帶領球隊豪取45分勝利，他賽後受訪時提及，「尊重籃球、尊重自己」，充分展現對比賽的最高敬意。

5月8日面對逆襲的雲豹，則再度繳出25分與7次助攻的成績單，不僅顯示林書豪是國王攻防兩端的核心，更是場上的節奏設計師，也是國王能在多線作戰與傷兵困境中穩健前行的關鍵。

另一方面，外援票選部分競爭激烈，最終由雲豹的克羅馬以32.4%得票率勝出，僅些微領先同樣表現亮眼的曼尼高（30.6%）。

克羅馬在五月場均可貢獻20.7分、9.3籃板、10助攻與2.0抄截，效率值更高達25.7，是聯盟本季罕見達成單月助攻雙位數的外援。

克羅馬在5月10日對戰特攻的比賽中獨得31分、10籃板與9助攻，成為球隊晉級關鍵戰役的最大功臣。而在5月18日的例行賽最終戰對夢想家，他再度轟下17分、11籃板與15助攻的大三元成績，不僅穩定輸出，更親手將雲豹送入季後挑戰賽。他的冷靜節奏、強大控場能力與全面貢獻，也讓他在球迷與媒體心中奠定「關鍵推進器」的角色。

▲國王林書豪勇奪5月MVP，雲豹克羅馬成為5月最佳外援。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹克羅馬成為5月最佳外援。（圖／TPBL職籃提供）
 

關鍵字： TPBL林書豪克羅馬5月MVP5月最佳外援台籃

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