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打火猛男「消BRO快」　世壯運龍舟熱血傳承

▲打火猛男「消BRO快」在世壯運龍舟項目奮力出擊。（圖／取自世壯運官網）

▲打火猛男「消BRO快」在世壯運龍舟項目奮力出擊。（圖／取自世壯運官網，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世壯運龍舟賽提前於端午節前揭幕，由臺北市政府消防局第一大隊組成的「消BRO快(ft.第一大隊)」隊伍參與男子大龍舟傳統200公尺比賽，全隊以1分43秒72的總成績排名第四，雖未能站上頒獎台，卻憑藉無比的熱情與拼勁贏得現場觀眾的喝采與掌聲。

來自華山分隊的林錦宏擔任此次隊伍領隊，他從2004年開始投入龍舟運動，視「學長傳承的火炬」為責任與驕傲。他表示，消防隊員平時熱愛運動與健身，且龍舟運動與水上救生工作具有密切相關性，「學長和長官的熱情一直是我們堅持的動力。」此次參賽成員橫跨臺北市四個消防大隊，以華山分隊為主，林錦宏本人則是最年長的成員，今年已45歲。

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隊伍名稱「消BRO快」源自隊員的創意，靈感取自臺灣沿海常見的「消波塊」，諧音有趣又好記，自2019年沿用至今。隊長曹世昕還設計了一句簡短有力的口號：「消波快　消波快～呼哈　呼哈！」每當隊員們喊出口號時都能振奮士氣，讓划槳更具力量。

由於消防隊工作繁忙，隊員們只能利用放假時間訓練。曹世昕表示，這次參加世壯運是全員第一次合體，但彼此默契不生疏，「每一場比賽我們都拼盡全力！」林錦宏也提到，有隊員甚至剛值完夜班便投入訓練，付出相當不容易，「這需要極大的熱忱與體力，就像我們的工作，有時再累也得撐過去。」

來自建國分隊的丁嘉顧則分享，儘管隊員們平時分屬不同大隊，但在龍舟比賽時就像兄弟一般。比賽結束後即使未能奪冠，大家也只會說「可惜」，從不責怪彼此。加入隊伍兩年多的他認為，這段並肩作戰的情誼是最珍貴的收穫，「不管上班或下班，大家都有一種團結的感覺。」丁嘉顧今年還成為臺北市防災月曆的8月代表，他害羞地笑說，「今年8月有我的照片，宣導主題是CPR加AED，希望能引起更多人對即時救援的關注。」

接下來，「消BRO快」隊伍將於明日（27日）挑戰男子大龍舟500公尺賽事，並參加5月30日的「2025臺北國際龍舟錦標賽」。隊長曹世昕語氣堅定地表示，「端午節是我們的主場，一定要捍衛地盤！」這支充滿熱血的消防隊伍勢必繼續展現不屈精神，為賽事注入更多精彩。

▲打火猛男「消BRO快」在世壯運龍舟項目奮力出擊。（圖／取自世壯運官網）

關鍵字： 世壯運龍舟猛男消BRO快

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