快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹25日在TPBL職籃季後挑戰賽決勝第3戰，以84比86敗北，賽季正式淘汰無緣挺進季後賽首輪。賽後雲豹王牌主控高錦瑋難過落下男兒淚。球團營運長顏行書也允諾表示，「未來在強隊爭奪戰上，我們不會缺席，也會幫高錦瑋、林信寬找到更多幫手！」

前役以45分狂勝對手台北台新戰神，此戰在決勝生死戰情況下，雲豹表現依舊夠水準，直到第3節後半段都仍處於領先地位，但最終仍飲恨遭到戰神逆轉擊敗，賽季就此告終。

雲豹球團釋出賽後休息室影片，可以看到包括球隊王牌主控高錦瑋在內的多名隊員，都難過落下男兒淚，對於賽季就此終結感到不捨。

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不過雲豹球團營運長顏行書表示，「今年我們訂定的目標是球隊核心要年輕化，我非常驕傲年輕球員的成長，高錦瑋、林信寬、董永全、丁冠皓都有顯著的進步，我們本季打了4場殊死戰，並且贏了其中3場，我感到非常驕傲。」

顏行書也表示，「對我來說，這個球季不算是遺憾，年輕球員的成長讓我看見未來雲豹的成長，我要幫高錦瑋、林信寬找到更多幫手，我們展現了非常棒的韌性，未來在強隊爭奪戰上，雲豹不會缺席。」

▲雲豹慘遭淘汰無緣季後賽，高錦瑋賽後難過哭了。（圖／TPBL職籃提供）