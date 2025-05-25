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灰狼壓制SGA僅得14分、4罰　主帥點出G3關鍵是「提速」

▲▼灰狼藍道；艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼G3回主場奪下系列賽首勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

面對西區冠軍賽0比2的落後劣勢，灰狼於今（25）日主場G3全面甦醒，以143比101痛宰雷霆，強勢追回一勝。從主力球星到板凳奇兵齊發威，總教練芬奇（Chris Finch）直言，球隊提升速度、板凳奇兵跳出是贏球關鍵。

「我們這場終於打出速度。」芬奇表示，「前2場太慢了，這場從一開始我們就提速，製造對方失誤、打出氣勢，節奏完全不同。」

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首節灰狼打出34比14猛烈開局，攻防節奏明顯提升，當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）單節攻下16分，全場攻下30分並多次透過抄截轉換快攻灌籃，徹底點燃主場，板凳火力此役也同步爆發，4位替補得分達雙位數，聯手將領先擴大至最多41分，成為灰狼本季最具代表性的一戰。

雷霆新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）前2戰合計獲得29次罰球機會，成為灰狼防線頭號惡夢，但G3灰狼成功將其限制至僅14分、獲得4次罰球，創下本系列最低得分。

「我們只是打得更有對抗性，也更乾淨，減少不必要的犯規。」芬奇說，「像他這樣的球員不會經常這麼低迷，我們很幸運能夠抓住這個機會贏球。」

▲▼灰狼藍道；艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲SGA此役進攻狀態與前2戰有明顯落差。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼此戰加強協防與掩護破壞，迫使SGA須透過高難度出手得分，無法打出過往習慣的製造哨音節奏，也讓雷霆團隊進攻連動性大受影響。

而上一戰表現低迷、末節遭冷藏的藍道（Julius Randle）本場火力復甦，攻下24分、4籃板、3助攻，投籃命中率達60%，三分球5投2中，罰球4罰全中，展現全面身手。

▲▼灰狼藍道；艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍道本場進攻手感回溫。（圖／達志影像／美聯社）

賽後芬奇給予藍道高度肯定，「我今天早上跟他說，『你只是剛好有一場失常，其他時候都很穩定。』。」芬奇說，「這場他完全做回我們需要的樣子，我為他的反彈感到驕傲。」

灰狼替補後衛小夏儂（Terrence Shannon Jr.）本場大爆發，13分鐘內高效貢獻15分、2籃板、1助攻、1抄截，為板凳注入活力，此前2戰僅上場2分鐘的他，在第2節短短4分鐘內連拿9分，並上演關鍵抄截快攻，引爆全場歡呼。

「我們一直在考慮讓他加入輪替，他有身體強度，也能打快攻、給場上帶來不同類型的衝擊。」芬奇說，「這場我們用他，他也抓住了機會。」

在這場全面反彈的比賽中，灰狼進攻、節奏、防守三方都表現優異，隨著系列賽戰成1比2，灰狼將於下場比賽續守主場，力拚扳平戰局，重奪晉級主動權，芬奇表示，「這才是我們的球風，我們要帶著這股能量走進G4。」

關鍵字： NBA灰狼艾德華茲藍道小夏儂SGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆

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