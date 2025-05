灰狼壓制SGA僅得14分、4罰　主帥點出G3關鍵是「提速」

▲灰狼G3回主場奪下系列賽首勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

面對西區冠軍賽0比2的落後劣勢,灰狼於今(25)日主場G3全面甦醒,以143比101痛宰雷霆,強勢追回一勝。從主力球星到板凳奇兵齊發威,總教練芬奇(Chris Finch)直言,球隊提升速度、板凳奇兵跳出是贏球關鍵。

「我們這場終於打出速度。」芬奇表示,「前2場太慢了,這場從一開始我們就提速,製造對方失誤、打出氣勢,節奏完全不同。」

首節灰狼打出34比14猛烈開局,攻防節奏明顯提升,當家球星艾德華茲(Anthony Edwards)單節攻下16分,全場攻下30分並多次透過抄截轉換快攻灌籃,徹底點燃主場,板凳火力此役也同步爆發,4位替補得分達雙位數,聯手將領先擴大至最多41分,成為灰狼本季最具代表性的一戰。

雷霆新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)前2戰合計獲得29次罰球機會,成為灰狼防線頭號惡夢,但G3灰狼成功將其限制至僅14分、獲得4次罰球,創下本系列最低得分。

「我們只是打得更有對抗性,也更乾淨,減少不必要的犯規。」芬奇說,「像他這樣的球員不會經常這麼低迷,我們很幸運能夠抓住這個機會贏球。」

▲SGA此役進攻狀態與前2戰有明顯落差。(圖/達志影像/美聯社)

灰狼此戰加強協防與掩護破壞,迫使SGA須透過高難度出手得分,無法打出過往習慣的製造哨音節奏,也讓雷霆團隊進攻連動性大受影響。

而上一戰表現低迷、末節遭冷藏的藍道(Julius Randle)本場火力復甦,攻下24分、4籃板、3助攻,投籃命中率達60%,三分球5投2中,罰球4罰全中,展現全面身手。

▲藍道本場進攻手感回溫。(圖/達志影像/美聯社)

賽後芬奇給予藍道高度肯定,「我今天早上跟他說,『你只是剛好有一場失常,其他時候都很穩定。』。」芬奇說,「這場他完全做回我們需要的樣子,我為他的反彈感到驕傲。」

灰狼替補後衛小夏儂(Terrence Shannon Jr.)本場大爆發,13分鐘內高效貢獻15分、2籃板、1助攻、1抄截,為板凳注入活力,此前2戰僅上場2分鐘的他,在第2節短短4分鐘內連拿9分,並上演關鍵抄截快攻,引爆全場歡呼。

Terrence Shannon Jr today in a HUGE win against OKC in the Western Conference finals..



15 points

5-8 FG

1-3 3PT

4-4 FT



All in 15 Minutes !!

We all knew bro could hoop it was just a matter of time before he got his opportunity. How we feeling?? Is he the X Factor for the… pic.twitter.com/t1KH7JxUII