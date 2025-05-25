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快訊／前一戰輸45分不怕　戰神生死戰兩分淘汰雲豹晉級季後賽

▲戰神米勒、錢肯尼、雷蒙恩、陳文宏，雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神錢肯尼此戰拿下全隊最高20分外帶3籃板、3助攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃「季後挑戰賽」25日由台北台新戰神、桃園台啤永豐雲豹進行殊死最終戰，在3戰2勝制前兩戰打成1比1情況下，雲豹上半場取得領先優勢下，第3節遭戰神逼平戰局。最後關頭戰神4罰2中，以86比84擊敗雲豹，系列賽以3勝2敗贏球，挺進季後賽首輪將交手新北國王，至於雲豹則是賽季黯然淘汰。

此戰開賽兩隊都有球員強勢跳出，戰神錢肯尼單節砍進10分，但雲豹克羅馬首節獨拿11分，加上高錦瑋、董永全都有發揮，首節打完雲豹以28比20領先。

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次節戰神持續有手感最火燙的錢肯尼帶頭追分，但雲豹也有威廉斯內線逞威，單節砍下12分帶動下，雲豹半場取得51比44領先。

下半場開打後，雲豹持續穩住領先優勢，但戰神第3節尾聲強勢追分，在雷蒙恩三分冷箭命中後，雙方戰成67比67平手。

▲戰神米勒、錢肯尼、雷蒙恩、陳文宏，雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神陳文宏關鍵時刻攻守兩端都有強勢表現。（圖／TPBL職籃提供）

末節雙方比數呈現僵持，戰神靠著陳文宏、丁聖儒連續外線得手取得領先，但雲豹本土一哥高錦瑋
終場前52.4秒強勢切入拿下關鍵兩分，雙方戰成84比84平手局面。

但麥卡在終場前34.2秒兩罰一中，讓戰神要回1分領先，雲豹喊出暫停後，終場前14.1秒董永全籃下出手遭到封蓋，雲豹在進攻時間剩下3.8秒情況下再喊短暫停，但克羅馬出手籃外空心，留給戰神9.5秒進攻時間。

隨後高錦瑋犯規讓米勒站上罰球線，米勒兩罰一中後，戰神領先兩分，但雲豹掌握最後一擊機會，高錦瑋三分球出手落空，最終戰神就以2分之差險勝。

▲戰神米勒、錢肯尼、雷蒙恩、陳文宏，雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹季後挑戰賽最終生死戰吞敗，高錦瑋賽季黯然淘汰。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL季後挑戰賽戰神錢肯尼米勒陳文宏雲豹高錦瑋克羅馬台籃

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