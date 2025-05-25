台灣飛人陳信安大戰台啤OB破局　許晉哲笑稱：打一休二

▲「台灣飛人」陳信安（左）今日在世壯運男籃因膝蓋不適高掛免戰牌。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

世壯運男籃項目25日上演經典台籃好手對決，由「台灣飛人」陳信安、林冠綸、左從凱、王信凱等好手領軍的流氓老母酉時三刻，交手以台啤前後期多名好手組軍的台啤力景。只不過台灣飛人陳信安賽前傳出膝蓋不適，此戰高掛免戰牌，流氓老母酉時三刻總教練許晉哲就笑稱，「陳信安目前的狀態，可能要『打一休二』！」

今日輔大中美堂湧入近千名觀眾，爭睹這場經典台籃復刻對決，流氓老母酉時三刻與台啤力景陣中，超過20位昔日具有SBL資歷好手對決，最終台啤力景在朱億宗飆出20分帶領下，以92比81勝出。

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不過此戰身為焦點球星之一的台灣飛人陳信安，卻在賽前就於個人社群發文表示因為昨日首戰後膝蓋不適，因此今日無法上場。

只能著便服在球員席替隊友打氣，陳信安表示，「昨日對上蒙古之戰後，今天就覺得膝蓋有點緊繃，因此這場比賽決定先不出賽休息。」

身為球隊總教練的許晉哲則透露，「陳信安昨天比賽完就覺得膝蓋不太舒服，可能都會是『打一休二』的狀況。」

至於明天是否能夠再度出賽，陳信安則透露，「還需要評估膝蓋狀況，才能做出最後決定。」

▲陳信安膝蓋狀況不佳，因此今日對上台啤OB班底化身的台啤力景無法上陣。（圖／記者李毓康攝）