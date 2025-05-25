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快訊／灰狼狂轟破隊史季後賽新高143分　西區決賽G3大勝雷霆

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區決賽第3戰25日登場，系列前兩戰都在客場輸球的灰狼，今日回到主場後，團隊戰力大爆發，在「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）瘋狂飆分，末節灰狼甚至將領先擴大來到45分，在艾德華茲轟下30分、9籃板、6助攻帶領下，灰狼轟下隊史季後賽新高「143分」，以143比101大勝雷霆。

▲灰狼艾德華茲、藍道、芬奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲轟下30分、9籃板、6助攻，領軍以42分之差狂宰雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

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前兩戰合計狂輸「41分」的灰狼，今日回到主場後團隊表現大爆發，不僅防守端頻頻讓聯盟例行賽龍頭雷霆發生失誤。進攻端當家球星「蟻人」艾德華茲更是手感發燙，首節就率隊打出34比14猛攻。

靠著艾德華茲上半場11投8中，拿下20分、8籃板、3助攻的精彩表現，讓灰狼半場打完以72比41大幅領先。

下半場開打後，雷霆一度打出11比2反擊，但灰狼穩住陣腳，靠艾德華茲持續狂飆，先是精彩底線切入拉桿命中，隨後又是三分冷箭命中，一波15比2反擊，又讓灰狼持續拉開領先。

此節尾聲艾德華茲、迪文琴佐（Donte DiVincenzo）連續飆進三分彈，此節剩下1分52秒時，讓灰狼領先來到103比61之多，3節打完灰狼仍以107比70大幅領先。

在比分呈現大幅度差距下，兩隊在第3節尾聲都陸續換上替補陣容應戰，末節藍道（Julius Randle）三分球命中，加上灰狼首輪菜鳥新秀小夏儂（Terrence Shannon Jr.）持續爆發，強勢切入完成3分打讓團隊士氣大振，灰狼隨後更將領先擴大來到45分之多，比賽勝負也早早底定，灰狼在主場扳回一城，西區決賽追成1比2局面。

▲灰狼艾德華茲、藍道、芬奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼回到主場火力大爆發，藍道也貢獻24分。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼全場以艾德華茲轟下30分、9籃板、6助攻、2抄截最佳，藍道24分，小夏儂也貢獻生涯季後賽代表作拿下15分。

輸得灰頭土臉的雷霆方面，季後賽連5戰個人得分飆破30+的「年度MVP」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場13投僅4中拿下14分、6助攻，連續季後賽得分超過30分紀錄就此破功。

▲灰狼艾德華茲、藍道、芬奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆「年度MVP」SGA表現荒腔走板，球隊西區決賽第3戰也以慘敗收場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽灰狼艾德華茲蟻人西區決賽雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大

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