相識50年的好搭檔　羽球名將林說與戰友楊繼美攜手世壯運奪金

▲羽球好手林說（右）與搭檔楊繼美（左）攜手奪得本屆世壯運羽球女雙70歲組金牌。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2025雙北世壯運羽球項目，23日有台灣退役名將林說出賽，她與相識超過50年的好友楊繼美搭檔出擊，在女子羽球雙打70歲組賽事一路過關斬將，最終贏得金牌殊榮，林說也順利拿下本屆世壯運個人第2金。兩人奪冠後也表示，近年來在戴資穎以及李洋、王齊麟等好手國際賽揚威後，台灣羽球風氣確實更為熱絡，和過去相比可說是極為蓬勃發展。

此次世壯運開幕式就擔任運動員宣誓代表，羽球退役名將林說也和相識超過50年的大學同窗楊繼美攜手出擊羽球女雙以及混合團體賽事。

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首次參與世壯運的林說也展現優質身手，日前先和隊友合力拿下混團70歲組金牌，今天則和楊繼美攜手奪下女雙金牌，本屆世壯運林說就拿下雙金榮耀。

林說和楊繼美不僅從大學時期就會一起打球，過去還曾在清晨盃攜手完成10連霸，楊繼美表示，「近年來，包括戴資穎、李洋、王齊麟都打出佳績，讓台灣羽球更加蓬勃發展，也期待台灣未來還有更多這樣的好手出現。」

林說則認為，「現在的台灣羽球風氣和過去相比，已經是相當興盛，當年我當選手時，比賽的獎金也並沒有這麼多。」林說也透露，自己的孫子、孫女目前則是選擇打桌球，其中孫女還參與了台灣U15國手選拔，日前世壯運開幕式，兒孫也都到場見證奶奶擔任選手宣誓的光榮時刻。