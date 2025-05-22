真「台籃GOAT」　林志傑左手骨折堅持先不送醫原因曝光

記者杜奕君／綜合報導

當代「台籃GOAT」不老傳奇，現年42歲的「野獸」林志傑，在PLG職籃年度總冠軍賽G7遭遇左手腕骨折變形嚴峻傷勢，但在受傷當下，林志傑並未選擇直接送醫檢查，而是強忍傷痛先接受手部固定，與團隊共進退，直到比賽終了後，才緊急赴醫院檢查。勇士球團釋出林志傑比賽當下林志傑喊話要等比賽結束片段，期待這位隊魂戰將能早日康復。

即便總冠軍系列前6戰，個人右手腕傷勢導致狀態低迷，但在關鍵第7戰，林志傑再次挺身而出，用招牌犀利切入，不講理的滯空高度奮力拚搶籃板，加上數十年如一日的招牌大轉身切入，如此態度也一度幫助勇士取得大幅領先。

但末節一次追防盧峻翔，造成重摔左手撐地，林志傑當下左手腕骨頭明顯變形，這位鬥士臉上也露出痛苦表情。

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當下據了解，林志傑緊急接受場邊駐點醫生治療，將受傷處緊急固定，但林志傑仍堅持要留下陪伴隊友，等到比賽正式結束才赴醫院檢查。

雖然最終勇士遭到逆轉翻盤，無緣奪得隊史PLG第4冠，但林志傑的奮戰精神再次證明，他為何能成為台灣籃球員的場上表率。勇士球團也透露林志傑手術完成後，預計恢復時間將為兩個月。

▲林志傑左手腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，手術後預計恢復時間需要兩個月。（圖／勇士提供）