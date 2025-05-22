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真正的勇士！　吳永盛曝隊友石博恩季後賽父親病逝仍堅守留隊效力

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍正式出爐，由桃園璞園領航猿奪下隊史PLG首冠。至於苦戰7場後飲恨敗北的台北富邦勇士，爭冠歷程卻也有著不少暖心故事。勇士陣中後衛吳永盛就披露，隊友石博恩因為父親生病，季後賽期間離世，但石博恩仍選擇留在球隊效力，希望幫助球隊奪冠。吳永盛也發文強調，「謝謝石博恩願意留下來奮戰，這才是真正的勇士與冠軍！」

▲富邦勇士林志傑、石博恩。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士石博恩父親過世，但仍堅持和全隊力拚冠軍賽。（圖／富邦勇士提供）

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勇士在總冠軍賽G7飲恨吞敗，比賽末節甚至折損了陣中精神領袖「野獸」林志傑，他因為左手腕骨折，今日凌晨3點緊急進行手術，將展開漫長復健期。

雖然爭冠失利，但勇士團隊不放棄的精神與韌性，仍贏得不少球迷力挺，甚至陣中兩名球員在面臨季後賽挑戰時，遭遇至親過世，仍選擇留在陣中效力，歷程內幕也在今日曝光。

勇士後衛吳永盛今日就在社群發文透露，「隊友石博恩的父親因為生病，在季後賽期間的某一天病逝，但石博恩選擇留下來和團隊一起比賽，在我心中他是真正的勇士，永遠贏得了我的尊重，他是我心目中的冠軍。」

現年29歲的石博恩來自聖文森，自2016年來台就讀健行科大，並在UBA大專聯賽出賽，2020年開始則在勇士效力至今。

吳永盛發文也附上當時石博恩比賽期間穿著的球鞋，上面就寫著「Pray 4 Pops!」（為父親祈禱）該篇發文也引起廣大球迷迴響。

另外，勇士總教練許晉哲也透露，「在例行賽尾聲，洋將沃特斯的舅舅也因為心肌梗塞不幸過世，他因為是單親家庭，從小由母親與舅舅養育長大，因此當時他也非常難過，但為了球隊力拚季後賽，仍選擇留下來和團隊奮戰。」

許總透露，「當時沃特斯也是情緒瀕臨崩潰哭泣，全隊上下都特別傳簡訊鼓勵他，這次的季後賽之旅，我們陣中有兩名球員都面臨了至親過世的狀況，真的是很不容易的狀況。」

▲富邦勇士沃特斯、簡廷兆，領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲從小養育自己長大的舅舅意外逝世，沃特斯同樣選擇和勇士全隊力拚冠軍賽。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG富邦勇士吳永盛石博恩沃特斯台籃

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