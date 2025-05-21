快訊／領航猿奪隊史PLG首冠　盧峻翔砍20分領軍G7逆轉勝

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃開打5季以來，首度年度總冠軍賽戰到最終第7戰，21日在桃園巨蛋滿座5900位球迷入場應援下火熱開打，勇士靠著「野獸」林志傑燃燒出擊，前3節打完率隊8分領先。但末節領航猿絕地反撲，盧峻翔終場前4分40秒強勢3分打逆轉超前，林志傑手傷退場後勇士面臨苦戰，最終領航猿在盧峻翔砍下20分帶領下，89比86逆轉贏球，勇奪隊史PLG職籃首冠。

開賽勇士「小跑車」賴廷恩三分球4投3中火力兇猛，但地主領航猿靠著盧峻翔搭配布依德、伯朗火力放送，首節打完領航猿以25比21取得領先。

次節勇士除了禁區巨塔威希內線頻頻搶分，簡廷兆也連續命中三分球，幫助勇士取得領先優勢，但領航猿伯朗遠飆三分彈得手，隨後又是空中補籃雙手爆扣，讓球隊在上半場終了前42秒追成45比45。但勇士靠著簡廷兆半場終了前壓哨三分彈，上半場打完取得50比45領先。

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下半場開打後，雙方持續拉鋸激戰，勇士靠著威希、莫巴耶內線逞威，持續穩住領先優勢，但領航猿有奇兵關達祐殺出，在他投進底線關鍵三分彈帶動下，領航猿一度追到65比70。

但勇士老將蔡文誠搶下關鍵進攻籃板補進，隨後威希再度抓下進攻籃板，並造成領航猿布依德個人第5犯，威希兩罰一中情況下，勇士3節打完仍以73比65領先。

末節領航猿仍持續苦追，葛拉漢外線命中後，幫助球隊追到僅4分落後，隨後勇士沃特斯又在終場前8分26秒6犯離場，伯朗、葛拉漢接連站上罰球線，讓領航猿追到77比79。

但此時勇士「最強外籍生」莫巴耶再度三分線外命中，但葛拉漢強勢單打，終場前6分42秒領航猿再度追成79比82。隨後兩軍得分呈現停滯，但葛拉漢又是搶下關鍵進攻籃板補進，讓領航猿僅剩1分落後。

終場前4分40秒，領航猿盧峻翔抄截後快攻得手，造成林志傑犯規，盧峻翔加罰命中後，領航猿84比82反超比分，同時林志傑也弄傷左手腕退場。

但勇士隨即由金恩強勢切入3分打命中，85比84再次取得領先優勢，終場前2分55秒洪楷傑兩罰一中，勇士兩分超前。終場前2分1秒，領航猿盧峻翔強勢三分球命中，再度要回1分領先，但勇士連續兩波攻勢無功而返，終場前9秒伯朗兩罰俱中，領航猿手握89比86領先，最終勇士反撲無果，領航猿戲劇性逆轉勇奪隊史首冠。