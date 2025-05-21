馬刺新人王卡索強勢全票入選　NBA新秀第1、2隊陣容出爐

記者杜奕君／綜合報導

本季強勢勇奪「年度新人王」肯定，聖安東尼奧馬刺「城堡哥」卡索（Stephon Castle）21日又以全票入選本季新秀年度第1隊陣容，另外包括亞特蘭大老鷹選秀狀元里薩希（Zaccharie Risacher），以及華盛頓巫師探花長人薩爾（Alex Sarr）以及同屬曼菲斯灰熊的周志豪（Zach Edey）、威爾斯（Jaylen Wells）都順利入選。

今日NBA聯盟公布本季新秀第1隊、第2隊陣容，其中成為「黑衫軍」馬刺隊史第4位年度新人王得主的後衛卡索拿下全數100張第1名選票，以總分200分順利獲選。

同樣入選第1隊陣容的，還包括本季狀元郎，曾寫下單場38分表現的老鷹前鋒里薩希，他拿下99張第1名選票、1張第2名選票，總分199分入選。

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至於灰熊的「次輪驚奇」威爾斯拿到96張第1名選票、3張第2名選票，總分195分，周志豪拿到73張第1名選票、27張第2名選票，總分173分入選。另外選秀探花薩爾則是54張第1名選票、42張第2名選票，總分150分入選第1隊陣容。

入選年度第2隊的新秀球員則包括邁阿密熱火長人韋爾（Kel'el Ware），他拿下138分，芝加哥公牛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）得到97分，紐奧良鵜鶘米西（Yves Missi）得到90分、波特蘭拓荒者柯林根（Donovan Clingan）73分，華盛頓巫師卡林頓（Bub Carrington）拿下53分驚險進入第2隊陣容。

▲馬刺本季年度新人王卡索，又以全票入選新秀年度第1隊陣容。（圖／達志影像／美聯社）