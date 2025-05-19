運動雲

>

台灣雙職籃「亞洲外援」重現　PLG、TPBL下季有望同時推行

▲富邦勇士沃特斯、簡廷兆，領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲PLG、TPBL雙職籃在下個賽季可能都推出「亞洲外援」制度。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣PLG、TPBL雙職籃，在下賽季有望同時啟動「亞洲外援」制度！根據兩聯盟高層透露，目前正積極推動亞洲外援在下賽季進駐。其中PLG職籃方面，聯盟副會長陳建州透露將鎖定「日、韓、菲」3國球員，TPBL聯盟秘書長齊文駿也喊話有意開放亞外制度，另外，兩聯盟也都可能訂定全新的「洋將薪資總額上限制度」，迎接嶄新賽季到來。

今日TPBL職籃進行媒體餐敘，聯盟秘書長齊文駿就拋出「亞洲外援」政策議題，強調希望藉由亞洲外援加入，提升球賽整體可看性，另外也讓聯盟賽事能夠獲得亞洲各國更高關注度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於PLG職籃方面，聯盟副會長陳建州則透露，目前推動亞洲外援制度，聯盟各隊都已經獲得充分資訊，聯盟的用意是希望讓球隊在亞洲能和各國列強齊頭式競爭，亞洲外援希望鎖定在「日本、南韓、菲律賓3國的選手，希望除了提升球隊戰力，更能更多國外的贊助收入。」

另外，兩聯盟也傳出在下個賽季可能都將針對洋將薪資訂出「總額上限」，其中TPBL職籃除了可能將4名洋將薪資總額訂在單月12萬美金之外，單一洋將單月薪資則可能來到5萬美元之譜。

至於PLG職籃方面，陳建州則透露，「下個賽季洋將可能下修到每隊僅有3位洋將，總月薪為7.5萬美金。」

▲雲豹克羅馬、高錦瑋、林信寬，特攻飛馳。（圖／TPBL提供）

▲台灣雙職籃在洋將薪資總額上，都可能訂出單月薪資總上限。（圖／TPBL提供）

關鍵字： PLGTPBL職籃台籃亞洲外援洋將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

TPBL又傳季外有球隊想出走？　莊瑞雄：我任內不會發生

TPBL又傳季外有球隊想出走？　莊瑞雄：我任內不會發生

高錦瑋勇奪TPBL職籃年度助攻王　喊話雲豹專打背水一戰

高錦瑋勇奪TPBL職籃年度助攻王　喊話雲豹專打背水一戰

TPBL職籃季後賽15精英裁判　綜合評選名單正式出爐

TPBL職籃季後賽15精英裁判　綜合評選名單正式出爐

「昆凌阿公」世壯運奪1金2銀　還送台媒暖心小禮物

「昆凌阿公」世壯運奪1金2銀　還送台媒暖心小禮物

「昆凌阿公」世壯運200公尺再奪銀　羅倫斯親揭喊出高雄No.1主因

「昆凌阿公」世壯運200公尺再奪銀　羅倫斯親揭喊出高雄No.1主因

領航猿領先15分砸鍋遭逆轉　盧峻翔賽後爆料團隊氣氛僵

領航猿領先15分砸鍋遭逆轉　盧峻翔賽後爆料團隊氣氛僵

左手脫臼直接「喬回去」　沃特斯末節三分狂飆神奇逆轉勝

左手脫臼直接「喬回去」　沃特斯末節三分狂飆神奇逆轉勝

快訊／沃特斯末節狂飆5記三分彈　勇士逆襲總冠軍G5贏球聽牌

快訊／沃特斯末節狂飆5記三分彈　勇士逆襲總冠軍G5贏球聽牌

勇士總冠軍G6改用桃園巨蛋　許晉哲：只有美其名是主場

勇士總冠軍G6改用桃園巨蛋　許晉哲：只有美其名是主場

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

【手動轉帳？】燒金紙的弟弟幽默回應超逗趣XD

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊

2台灣雙職籃　下季有望推亞洲外援新制

3田苡璿再見轟　埔里高工4比2險勝

4林昀儒、高承睿3比1闖世錦賽16強

5吳念庭一軍復出一場　台鋼回應

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366