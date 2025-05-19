台灣雙職籃「亞洲外援」重現　PLG、TPBL下季有望同時推行

▲PLG、TPBL雙職籃在下個賽季可能都推出「亞洲外援」制度。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣PLG、TPBL雙職籃，在下賽季有望同時啟動「亞洲外援」制度！根據兩聯盟高層透露，目前正積極推動亞洲外援在下賽季進駐。其中PLG職籃方面，聯盟副會長陳建州透露將鎖定「日、韓、菲」3國球員，TPBL聯盟秘書長齊文駿也喊話有意開放亞外制度，另外，兩聯盟也都可能訂定全新的「洋將薪資總額上限制度」，迎接嶄新賽季到來。

今日TPBL職籃進行媒體餐敘，聯盟秘書長齊文駿就拋出「亞洲外援」政策議題，強調希望藉由亞洲外援加入，提升球賽整體可看性，另外也讓聯盟賽事能夠獲得亞洲各國更高關注度。

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至於PLG職籃方面，聯盟副會長陳建州則透露，目前推動亞洲外援制度，聯盟各隊都已經獲得充分資訊，聯盟的用意是希望讓球隊在亞洲能和各國列強齊頭式競爭，亞洲外援希望鎖定在「日本、南韓、菲律賓3國的選手，希望除了提升球隊戰力，更能更多國外的贊助收入。」

另外，兩聯盟也傳出在下個賽季可能都將針對洋將薪資訂出「總額上限」，其中TPBL職籃除了可能將4名洋將薪資總額訂在單月12萬美金之外，單一洋將單月薪資則可能來到5萬美元之譜。

至於PLG職籃方面，陳建州則透露，「下個賽季洋將可能下修到每隊僅有3位洋將，總月薪為7.5萬美金。」





▲台灣雙職籃在洋將薪資總額上，都可能訂出單月薪資總上限。（圖／TPBL提供）