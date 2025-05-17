領航猿領先15分砸鍋遭逆轉　盧峻翔賽後爆料團隊氣氛僵

▲領航猿搞砸大好領先優勢，盧峻翔賽後透露全隊氣氛僵。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／桃園報導

台北富邦勇士17日在PLG總冠軍賽系列第5戰上演精彩逆轉秀，克服最多15分落後頹勢，最終以86比83逆轉贏球，系列賽取得3勝2敗「聽牌」。此戰砍下全隊最高21分外帶4籃板的領航猿一哥盧峻翔賽後透露，「賽後回到休息室大家的氣氛比較僵，但我還是持續相信大家！」

領航猿此戰一路取得領先，3節打完都還以70比58壓制對手勇士，不料末節開局卻遭對手打出一波26比6逆襲，最終勇士以3分之差贏球，系列賽3勝2敗正式聽牌，G6有機會在自家主場封王。

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搞砸大好領先優勢的領航猿，總教練卡米諾斯表示，「前3節我們打得很強勢，末節我們起步太慢了，也讓沃特斯單節三分球6投5中，我們不能在3節打完就覺得比賽結束了，目前的情況很艱難，但末節我們就是沒有做好。」

球隊一哥盧峻翔則說，「我想要馬上調整自己的狀態來幫助球隊，此戰我們在第4節的前幾分鐘確實沒打好，賽後回到休息室大家的氣氛比較僵，但我還是持續鼓勵，也相信大家。」

此戰盧峻翔雖然仍奮力砍下全隊最高21分外帶4籃板、1助攻、1抄截，但全場28投僅8中，整體命中率仍僅有28.6％，整體進攻效率仍不理想。

▲盧峻翔此戰攻下21分，但個人投籃命中率仍不到3成。（圖／PLG提供）