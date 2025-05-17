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左手脫臼直接「喬回去」　沃特斯末節三分狂飆神奇逆轉勝

▲富邦勇士沃特斯、簡廷兆，領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士沃特斯末節三分球6投5中，幫助球隊成功在總冠軍G5逆轉勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／桃園報導

台北富邦勇士17日在PLG年度總冠軍賽第5戰，在一度落後多達15分情況下，末節上演瘋狂逆襲，靠著洋將沃特斯單節三分球6投5中的瘋狂表現，最終86比83逆轉奪勝。賽後勇士執行教練吳永仁透露，「沃特斯上半場左手中指就有些脫臼錯位狀況，但他在末節有很神奇的表現，也跳出來幫助我們拿下這場勝利。」

領航猿此戰火力兇猛，一度領先多達15分，3節打完也以70比58取得雙位數領先下，卻被勇士末節逆襲，在沃特斯單節個人三分球6投5中的瘋狂表現帶動下，最終勇士3分之差完成逆轉勝。

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勇士逆轉關鍵要角首推沃特斯，他全場砍下18分、6籃板、3助攻，其中末節個人三分球6投5中拿下15分成為關鍵。

勇士執行教練吳永仁表示，「一整個系列就是防守焦土戰，我對我的球員非常驕傲，最多落後到15分，但沒有一個人放棄，也沒有一個人退讓，沃特斯上半場左手中指就有點脫臼的狀況，但他在末節有很神奇的表現，今天他跳出來幫我們拿下勝利，希望後面有更多人跳出來，幫助我們拿下這座總冠軍。」

沃特斯表示，「上半場和布依德爭搶籃板有點手指錯位，當下我馬上就把錯位的手指拉回去，第4節上場前就知道會充滿對抗性，教練告訴我找到自己習慣出手的位置，我也把握機會投進。」

勇士贏球後，系列賽取得3比2「聽牌」優勢，G6雖然仍將在桃園巨蛋舉行，但由於勇士原本主場和平館因世壯運期間無法使用，因此桃園巨蛋成為勇士「一場限定」主場。

吳永仁就喊話表示，「希望所有富邦勇士的球迷，都來幫我們加油，有機會看到我們在領航猿的球場拋下冠軍彩帶。」

▲富邦勇士沃特斯、簡廷兆，領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲沃特斯帶著左手中指錯位的傷勢，替球隊拚下關鍵勝利。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG年度總冠軍賽沃特斯富邦勇士吳永仁台籃

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