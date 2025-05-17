尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克17日在自家主場寫下精彩一役，最終以119比81擊潰波士頓塞爾提克，最終4勝2敗粉碎綠衫軍衛冕美夢，尼克主力控衛布朗森（Jalen Brunson）全場繳出23分、6籃板、6助攻領軍奪勝，也再次擦亮「關鍵先生」招牌。根據數據統計，布朗森已經連續25場季後賽至少拿下「15分、5助攻」，排名史上第2高，僅次於魔術強森（Magic Johnson）的29場。

尼克此戰開賽就展現主場強烈取勝決心，布朗森外線頻頻開火，加上明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）不斷強攻，上半場就迅速拉開領先優勢。

第3節更一度強勢領先衛冕軍超過40分，布朗森更在此節剩下2分50秒時，製造塞爾提克當家砍將布朗（Jaylen Brown）6犯畢業，比賽也就此定調，尼克暌違25年再度闖入東區決賽。

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最終布朗森出賽34分31秒，14投8中砍下23分、6籃板、6助攻，且全場正負值來到驚人的「+30」，展現強心臟率領尼克挺進東冠。

且連同此戰在內，布朗森已經連續25場季後賽至少拿下「15分、5助攻」，排名史上第2高，僅次於魔術強森（Magic Johnson）的29場。也成為大蘋果軍團後場最穩定力量。

▲尼克布朗森再次擦亮當代NBA「關鍵先生」招牌。（圖／達志影像／美聯社）