運動雲

>

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克17日在自家主場寫下精彩一役，最終以119比81擊潰波士頓塞爾提克，最終4勝2敗粉碎綠衫軍衛冕美夢，尼克主力控衛布朗森（Jalen Brunson）全場繳出23分、6籃板、6助攻領軍奪勝，也再次擦亮「關鍵先生」招牌。根據數據統計，布朗森已經連續25場季後賽至少拿下「15分、5助攻」，排名史上第2高，僅次於魔術強森（Magic Johnson）的29場。

尼克此戰開賽就展現主場強烈取勝決心，布朗森外線頻頻開火，加上明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）不斷強攻，上半場就迅速拉開領先優勢。

第3節更一度強勢領先衛冕軍超過40分，布朗森更在此節剩下2分50秒時，製造塞爾提克當家砍將布朗（Jaylen Brown）6犯畢業，比賽也就此定調，尼克暌違25年再度闖入東區決賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最終布朗森出賽34分31秒，14投8中砍下23分、6籃板、6助攻，且全場正負值來到驚人的「+30」，展現強心臟率領尼克挺進東冠。

且連同此戰在內，布朗森已經連續25場季後賽至少拿下「15分、5助攻」，排名史上第2高，僅次於魔術強森（Magic Johnson）的29場。也成為大蘋果軍團後場最穩定力量。

▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布朗森再次擦亮當代NBA「關鍵先生」招牌。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽尼克布朗森Jalen Brunson

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

海神季後賽首輪交手夢想家　邱子軒：台中算我半個主場

海神季後賽首輪交手夢想家　邱子軒：台中算我半個主場

季後挑戰賽拚「一勝晉級」　戰神新竹主場盼備而不用

季後挑戰賽拚「一勝晉級」　戰神新竹主場盼備而不用

勇士輝煌時代結束！　柯爾執教時期首度系列賽「4連敗」淘汰

勇士輝煌時代結束！　柯爾執教時期首度系列賽「4連敗」淘汰

協尋士官長！　勇士巴特勒狀態走樣成季後賽淘汰關鍵

協尋士官長！　勇士巴特勒狀態走樣成季後賽淘汰關鍵

快訊／勇士倒下淘汰！　灰狼G5大勝強勢挺進西區冠軍賽

快訊／勇士倒下淘汰！　灰狼G5大勝強勢挺進西區冠軍賽

快訊／WNBA夢暫破滅！　台裔女將陳紫柔一場未打遭釋出

快訊／WNBA夢暫破滅！　台裔女將陳紫柔一場未打遭釋出

快訊／塞爾提克拒絕淘汰　「神奇小白」懷特轟34分G5痛宰尼克

快訊／塞爾提克拒絕淘汰　「神奇小白」懷特轟34分G5痛宰尼克

快訊／朝裁判比「收錢」手勢的代價　富邦勇士威希遭罰1.5萬元

快訊／朝裁判比「收錢」手勢的代價　富邦勇士威希遭罰1.5萬元

「夜王」飆28分霸氣招牌手勢再現　盧峻翔：希望大家看到很開心

「夜王」飆28分霸氣招牌手勢再現　盧峻翔：希望大家看到很開心

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

熱門新聞

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1天使曾想交易大谷？美媒爆震撼內幕

2大谷翔平又炸！獨居全壘打榜首位

3大谷超狂打法解密！專家看好60轟

4勇士10年功臣成自由球員　盼回歸拚冠

5「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批

最新新聞

1特急彗星來襲！金慧成連9打席上壘

2「雨男」達孝太延賽苦笑：習慣了

3大谷轟炸　天使教頭：異次元存在

4大谷翔平又炸！獨居全壘打榜首位

5尼克布朗森寫季後賽次佳神紀錄！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾　還跳32撞！球迷笑：給我去屏東

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366