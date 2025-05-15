快訊／塞爾提克拒絕淘汰　「神奇小白」懷特轟34分G5痛宰尼克

記者杜奕君／綜合報導

前役遭遇陣中王牌球星坦圖（Jayson Tatum）右腳阿基里斯腱斷裂的嚴峻傷勢，加上系列賽遭紐約尼克取得3勝1敗「聽牌」優勢，但衛冕軍波士頓塞爾提克拒絕倒下，15日在懷特（Derrick White）狂轟7記三分球進帳34分，加上柯奈特（Luke Kornet）10分、9籃板外帶送出生涯新高7阻攻，布朗（Jaylen Brown）26分、8籃板、12助攻，綠衫軍127比102大勝。

▲塞爾提克懷特轟下34分，幫助球隊續命拒絕淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

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此戰上半場雙方比分呈現糾結，來訪的尼克希望此戰就能順利取得晉級情況下，開賽悍將哈特（Josh Hart）表現亮眼，加上明星主控布朗森（Jalen Brunson）也有所建樹，首節打完尼克取得32比30領先。

但第2節地主綠衫軍也發動反擊，懷特外線手感火燙，加上另一名明星砍將布朗犀利單打建功，兩隊上半場打完戰成59比59局面。

第3節成為雙方氣勢此消彼長最大關鍵，綠衫軍先靠懷特外線連發，前3節打完已經投進7顆三分彈拿下32分，加上替補長人柯奈特上演火鍋秀，3節打完8分、8籃板、6阻攻的精彩表現帶動下，塞爾提克第3節一波32比17猛攻，取得91比76領先。

末節塞爾提克持續擴大領先差距超過20分，尼克僅能靠著布朗森不斷單打站上罰球線追分，但終場前7分19秒布朗森防守時吞下個人本場第6犯，隨後柯奈特再度送出火鍋，又有空中接力爆扣美技，徹底粉碎尼克反撲氣燄，最終綠衫軍就以25分贏球，也在季後賽成功續命。

此戰塞爾提克以懷特單場投進7顆三分球進帳34分、3籃板、2助攻最佳，布朗26分、8籃板外帶季後賽新高12助攻，至於柯奈特更是繳出生涯代表作，全場替補貢獻10分、9籃板、7阻攻。

「關門」失敗的尼克方面，哈特拿下全隊最高24分外帶7籃板，布朗森則是22分、6助攻。

▲塞爾提克布朗傳出季後賽個人新高12次助攻，進攻端也有26分強勢表現。（圖／達志影像／美聯社）