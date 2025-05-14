「甜瓜」安東尼親抽籤　中華男籃世界盃資格賽將強碰中日韓

▲2027世界盃男籃資格賽，中華隊分組出爐將對上中國、日本以及南韓。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2027年世界盃男籃資格賽選在卡達進行本屆分組抽籤儀式，並請來FIBA國際籃總全球大使，前NBA超級球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）親自進行抽籤儀式。而中華男籃的分組結果也正式出爐，將和日本、中國以及南韓被分在B組，根據目前FIBA預排賽程，中華隊將在11月28日揭開資格賽序幕，首戰將在客場交手強敵日本男籃。

本屆抽籤儀式在卡達杜哈進行，亞洲區資格賽共有16隊參與，分為4個分組，各組的4支隊伍將分別進行3場主場、3場客場賽事，分組前3名將晉級第2輪賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最終抽籤結果，中華隊此次資格賽被分在B組，屆時小組賽對手包括日本、中國以及南韓，另外3組方面，A組包括澳洲、紐西蘭、菲律賓以及關島，C組則有伊朗、約旦、敘利亞、伊拉克，D組則包括黎巴嫩、哈薩克、印度以及地主卡達。

屆時A、C組前3名將晉級第2輪賽事的E組，B、D組第2輪則分到F組，地主國卡達則是保障進入第2輪賽事。

第2輪賽事則將由E、F組的前3名球隊（不包含卡達），加上兩組各擇優取1隊，合計8支亞洲勁旅，晉級2027世界盃男籃賽32強正賽。

根據目前FIBA預排賽程，中華隊此次世界盃資格賽之旅，將從11月28日客場交手日本展開，接著在12月1日主場對日本，2026年的2月26日主場碰頭南韓、3月1日主場交手中國、7月3日客場對上南韓、7月6日作客中國。

▲此次世界盃男籃資格賽分組，由FIBA全球大使「甜瓜」安東尼（左）抽出。（圖／取自FIBA官網）