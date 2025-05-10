快訊／金恩19分10籃板6助攻全能秀　勇士總冠軍G3主場撂倒領航猿

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第3戰10日開打，系列賽前兩戰戰成1比1平手情況下，G3一路打來呈現拉鋸，兩隊不斷互換領先情況下，勇士當家砍將金恩拿下19分、10籃板、6助攻，讓勇士末節脫穎而出，最終88比81贏球，系列賽取得2比1領先。

開賽勇士就靠威希禁區重扣首開紀錄，加上莫巴耶連拿4分，勇士趁勢打出6比1開局，不過領航猿靠著葛拉漢連續切入搶分，幫助領航猿逆轉超前比分。雖然領航猿葛拉漢單節獨拿15分表現搶眼，但勇士靠著莫巴耶、沃特斯攜手出擊。首節打完仍取得25比22領先。

第2節兩軍持續拉鋸僵持，領航猿白曜誠強勢切入得手，但勇士金恩三分球破網，隨後又送出妙傳讓威希禁區得手。不過兩隊持續糾纏，此戰手感最燙的葛拉漢持續強勢切入為領航猿拿分，但勇士半場打完仍以44比41小幅超前。

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第3節開打後，領航猿主控白曜誠一次切入後重摔造成手部受傷退場，但球隊一哥盧峻翔連續三分球命中，幫助球隊穩住局面，但莫巴耶高難度三分球命中，又讓球隊取得4分領先。但領航猿伯朗同樣三分球回應，又讓領航猿緊咬1分差距。

末節雙方持續互換領先，白曜誠切入上籃得手，又讓領航猿兩分超前，但林志傑關鍵時刻建功，又讓勇士回到3分領先。

關鍵時刻勇士金恩內線進球，拉開5分超前，隨後在終場前1分16秒，金恩助攻賴廷恩投進幸運擦板三分球，讓勇士拉開86比78領先，隨後金恩又是切入單臂爆扣奠定勝果，最終率領勇士以88比78贏球，順利搶下總冠軍賽G3勝利，取得系列賽2比1領先。