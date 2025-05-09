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危機！雲豹輸特攻就淘汰　高錦瑋、林信寬喊話拚了

▲新北國王林書豪，桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、林信寬。（圖／TPBL提供）

▲桃園台啤永豐雲豹周六對上特攻之戰必須全力搶勝，才有晉級季後賽挑戰賽可能。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹8日以89比117不敵新北國王，目前要進級季後挑戰賽之路嚴重拉警報，接下來在本周六作客新北中信特攻之戰，雲豹軍團只要輸球就將賽季確定提前淘汰。對此，雲豹本土雙星高錦瑋、林信寬在賽後都不約而同表示，「目標就是全力贏下對特攻的比賽！」

雲豹8日作客挑戰聯盟龍頭國王，不料卻讓國王上演「紀錄之夜」，首節國王團隊狂轟48分、投進10顆三分球、單節14次助攻，以及半場得到71分，4項數據都刷新聯盟新高紀錄。

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也由於雲豹首節就陷入12比48的大幅落後，即便後面2、3、4節雲豹加總3節得分甚至優於國王，但由於首節落後過大，最終仍以33分之差慘敗。

雲豹輸球後戰績為14勝20敗，排名例行賽第6位，至於第5位的特攻則是15勝19敗，兩隊同樣剩下兩場例行賽，且本周六就將有關鍵對決戰役。屆時，特攻只要能在主場擊敗雲豹，就確定將晉級季後挑戰賽

至於雲豹則是必須擊敗特攻，且本周日特攻也必須輸給台北台新戰神，雲豹即便例行賽最終戰輸給福爾摩沙夢想家，在和特攻對戰成績相同（兩隊本季對決各拿3勝3敗），但雲豹由於對戰勝分差優勢，仍可晉級。

若雲豹本周六擊敗特攻，但特攻隔天又擊敗戰神，那麼雲豹例行賽最終戰就必須擊敗夢想家，才能取得晉級資格。

目前按此情況，雲豹首先必須在對上特攻之戰全力搶勝，球隊明星主控高錦瑋就說，「把目標放在對上特攻之戰，這場打不好就先不要在意，希望面對特攻那場比賽能贏下來。」

至於「金牌狀元」林信寬則強調，「我們不會氣餒，不會打擊自己的自信心，接下來馬上還有一場關鍵比賽，我們會持續向前。」

▲新北國王林書豪，桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、林信寬。（圖／TPBL提供）

▲雲豹林信寬喊話要拚下對特攻之戰勝利。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 台啤雲豹高錦瑋林信寬TPBL台籃

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