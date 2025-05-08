快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

記者杜奕君／綜合報導

季後賽次輪首戰意外搞砸領先優勢遭對手丹佛金塊逆轉，NBA本季例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆8日在系列第2戰卯起來打，上半場團隊51投30中，18罰17中，包含投進10記三分球，前兩節狂轟87分，打破聯盟歷史季後賽半場季後賽新高紀錄，半場打完雷霆以87比56壓制金塊。

開賽雷霆先發五虎表現均衡，在霍姆格倫（Chet Holmgren）三分遠射命中，加上吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續強勢切入，雷霆開局打出一波30比11攻勢壓制金塊。隨後雷霆持續狂轟猛炸，一度拉開40比16的大幅超前，首節在吉爾吉斯-亞歷山大拿下13分、5助攻帶領下，雷霆以45比21遙遙領先。

金塊方面開賽以衛斯布魯克（Russell Westbrook）從替補端不斷提供源源不絕能量，但雷霆除了吉爾吉斯-亞歷山大外，包括多特（Luguentz Dort）、威廉斯（Jalen Williams）都有所發揮，加上雷霆替補群持續飆分，讓雷霆擴大來到64比35領先優勢。

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隨後雷霆持續狂轟猛炸，在上半場6人得分上雙，包含吉爾吉斯-亞歷山大砍下18分、7助攻帶領下，雷霆上半場團隊猛攻「87分」，改寫聯盟季後賽半場新高得分紀錄。

原先NBA半場總得分最高紀錄，為2017年克里夫蘭騎士在總冠軍賽第4戰，當時半場轟下86分，該役最終騎士也順利贏球。

▲雷霆上半場投瘋了，半場轟87分改寫NBA季後賽半場得分新高紀錄。（圖／路透）