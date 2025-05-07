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快訊／柯瑞傷退不怕　勇士靠「穿錯球褲」希爾德飆24分G1宰灰狼

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽7日金州勇士對上明尼蘇達灰狼次輪首戰，勇士看板球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）僅出賽12分54秒就轟13分情況下，意外腿傷退場，本戰無法回歸。但勇士諸將掌握灰狼手感大當機狀況，第3節一度領先多達20分，末節灰狼雖靠艾德華茲（Anthony Edwards）嘗試反撲，但開賽「穿錯球褲」的希爾德（Buddy Hield）全場轟下24分，幫助勇士99比88贏得首勝。

▲勇士巴特勒、柯瑞，灰狼艾德華茲。（圖／路透）

▲勇士巴特勒此戰貢獻20分、11籃板、8助攻，在柯瑞傷退情況下領軍擊敗灰狼。（圖／路透）

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勇士在季後賽首輪苦戰7場後晉級，次輪交手灰狼首戰，開賽僅59秒，勇士射手希爾德就搞出烏龍，被灰狼板凳席發現「穿錯球褲」，緊急回到休息室換回此戰全隊正確穿著球褲，首節打完灰狼以20比18暫時領先。

勇士第2節一度打出18比4猛攻，取得雙位數領先優勢，但柯瑞卻明顯出現腿部不適狀況，即便他在腿傷狀態下仍拋射進球，但隨後在僅出賽12分54秒就攻下13分情況下退場，隨後確定此戰無法回歸。但勇士掌握灰狼第2節失準狀況，半場打完以44比31取得領先。

不過身為地主的灰狼，上半場當家球星「蟻人」艾德華茲僅拿1分成為落後主因，進入第3節，灰狼團隊三分球更是一度16次出手全數落空。

不過當家球星艾德華茲在前10次出手落空，終於開始逐漸找到手感，但希爾德又是高難度三分彈破網，讓勇士氣勢再起，又拉開多達80比57大幅領先。

末節灰狼展開大反撲，在艾德華茲連續強勢切入得手下，灰狼一度追到僅9分差，但勇士也靠希爾德三分球命中，加上「士官長」巴特勒拋射命中勇士終場前5分19秒又回到90比76穩定領先。

但艾德華茲不放棄，先是強勢切入得手，隨後又飆進本場個人首記三分球，但希爾德終場前2分32秒又是救命三分球破網，讓勇士持續以12分超前灰狼，最終勇士就以99比88贏球拿下系列賽首勝。

勇士全場以希爾德拿下24分、8籃板、3助攻最佳，巴特勒20分、11籃板、8助攻，格林（Draymond Green）18分、8籃板、6助攻。

灰狼方面，艾德華茲在上半場8投0中僅拿1分情況下，最終全場仍拿下23分、14籃板、3抄截，主力第六人里德（Naz Reid）則有19分進帳。

▲勇士巴特勒、柯瑞，灰狼艾德華茲。（圖／路透）

▲勇士柯瑞開賽僅打不到13分鐘，就因腿傷退場無法回歸。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士季後賽柯瑞巴特勒希爾德艾德華茲灰狼

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