30秒短暫停變55秒　領航猿卡總批「每次都是富邦得利」

▲領航猿主帥卡米諾斯賽後批勇士冠軍賽G1太得利。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

本季戰績一路長紅的桃園璞園領航猿，5日在總冠軍賽首戰以兩分之差敗北， 賽後領航猿總教練卡米諾斯針對勇士決勝期3大得利狀況公開提出質疑，卡總表示，「首先是陳又瑋發球5秒違例，接著是勇士喊30秒短暫停卻拖了55秒，最後則是伯朗最後一擊，明顯被周桂羽犯規。」卡總點名表示，「每次出現狀況，都是勇士得利，這是總冠軍賽，我不知道為什麼會發生這些事？」

勇士此戰在決勝期頂住壓力，加上伯朗最後嘗試逆轉三分出手，遭周桂羽成功防守未能命中，最終勇士就在低比分焦土戰驚險勝出。

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但以兩分惜敗的領航猿，賽後總教練卡米諾斯卻在記者會提出3大質疑，「首先是陳又瑋發球出現5秒違例，但裁判並未響哨，接著是勇士喊出30秒短暫停，卻拖了55秒才來到場上，照理說他們沒有暫停，這該被吹技術犯規，加上伯朗最後一擊，明顯被周桂羽犯規。」

卡總直接點名，「每次出狀況，得利的都是勇士陣營，我不知道為什麼？。這是年度總冠軍賽，很多小細節需要被注意，比賽不應該出現這樣的結果。」

至於伯朗最後一擊被周桂羽成功防守，勇士執行教練吳永仁則表示，「最後贏兩分，一定是全換不給三分出手，周桂羽對到了，裁判一定是給球員來決定勝負，周桂羽做了非常好的防守示範。」

▲領航猿伯朗最後一擊，卡米諾斯直言有遭到周桂羽犯規。（圖／領航猿提供）