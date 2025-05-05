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手掌骨裂回歸就獲獎　海神威勝奪TPBL職籃4月最佳外援

▲TPBL職籃4月MVP林書豪、4月最佳外援威勝。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃4月最佳外援威勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

去年12月遭逢右手掌骨裂的嚴峻傷勢，高雄全家海神主力洋將威勝在4月初傷癒回歸，就繳出亮眼表現，4月份威勝出賽5場，平均繳出17分、16.6籃板、4助攻、1.8阻攻、1.4抄截全能數據，繼開季10月、11月（兩個月並列計算）後，本季二度獲單月最佳外援獎項肯定。

海神4月份5戰繳出「4勝1敗」，日前也已經提前鎖定季後賽第3種子席次，威勝在手傷休養將近4個月情況下，4月26、27日主場對戰國王與特攻的背靠背2連戰中，威勝火力全開。

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26日面對國王，威勝單場正負值「+19」為全場最高，並送出6助攻與21籃板，不論是團隊配合還是鞏固禁區皆有聲有色；27日對上特攻繳出全場最高20分與13顆籃板，並且在第4節倒數4秒送上麻辣鍋，將戰局逼入延長賽。最後關頭，攻守兩端更是展現出色的解決能力與領袖氣質。

復出後5場比賽，場均轟下17分、16.6籃板、4助攻、1.8阻攻與1.4抄截的全能數據，效率值27.6為聯盟最高。在媒體與球迷投票中皆名列第一，總計獲得41.2%的加權總分，力壓其他外援，再度證明其不可動搖的競爭力，榮獲4月最佳外援，亦幫助海神在4月下旬提前鎖定季後賽席次。

威勝表示，「非常興奮且榮幸能獲獎，讓我知道復健期間的努力都是值得的。感謝全體海神球團的信任，以及我的隊友總是能在場上找到空檔。」

此外，威勝再度感謝隊友與後勤團隊，在他不能上場的期間不斷激勵著他，促使他變得更強大，「在板凳觀戰的日子也讓我學習到以不同的視角解讀比賽，讓我在比賽中能更快閱讀比賽。」

關鍵字： 海神威勝TPBL台籃4月最佳外援

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