快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士與休士頓火箭的西區季後賽首輪G7「天王山之戰」，台灣時間5日在火箭主場上演，兩隊上半場一度呈現低比分大戰，但勇士射手希爾德（Buddy Hield）此戰外線大爆發命中9顆三分球貢獻33分，加上一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）22分、10籃板、7助攻，最終勇士103比89勝出，挺進季後賽第2輪。

▲勇士希爾德寫下個人季後賽代表作，三分球11投9中狂轟33分幫助球隊晉級第2輪。（圖／路透）

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系列第6戰在主場關門失敗，勇士此戰開賽就靠格林（Draymond Green）強攻打開8比2領先攻勢，射手希爾德更是外線手感爆發，包含一記首節終了的42呎過半場就出手的壓哨超大號三分球，讓勇士首節打完23比19取得領先。

勇士第2節持續拉開雙位數領先，上半場手感火燙的希爾德又是連續三分球命中，讓勇士一度拉開14分大幅領先，火箭雖然持續反撲，但勇士一哥柯瑞終場前33.3秒弧頂三分出手，終於投進本戰個人首顆進球，勇士半場打完就在希爾德三分球7投6中，半場就轟下個人季後賽新高22分帶領下，以51比39壓制地主火箭。

下半場開打後，勇士一度領先來到15分，波傑姆斯基快攻雙手爆扣，也是本季個人首次在比賽中完成扣籃，但火箭格林隨後終於找到進攻節奏，強勢快攻反擊帶起一波14比4攻勢。

此節終了前2分43秒，火箭小史密斯（Jabari Smith Jr.）三分球命中，更將落後縮小至3分，所幸巴特勒（Jimmy Butler）、格林連續跳出搶分，3節打完勇士仍以70比62領先。

末節勇士一哥柯瑞連續強勢切入，加上希爾德三分球再度開火，讓勇士穩住雙位數12分領先，終場前3分33秒火箭范弗利特一次快攻追防，直接推倒巴特勒，勇士士官長隨後連罰帶投拿下4分，又拉開多達14分領先。

關鍵時刻柯瑞先是成功抄截，隨後柯瑞、希爾德又是連續三分球命中，一波12比0攻勢，終場前2分34秒勇士拉開20分領先，比賽勝負也就此底定，最終勇士展現季後賽經驗值，在這場搶7大戰強勢勝出，挺進季後賽第2輪將交手明尼蘇達灰狼。

勇士此戰以希爾德三分球11投9中，狂轟季後賽生涯新高33分表現最佳，柯瑞則有22分、10籃板、7助攻全能演出，巴特勒則是20分、8籃板、7助攻。

搶7失利的火箭方面，湯普森（Amen Thompson）24分、9籃板，森根（Alperen Sengun）21分、14籃板、5助攻。

▲柯瑞末節挺身而出砍下14分，幫助勇士在首輪G7生死戰勝出。（圖／路透）