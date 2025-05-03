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快訊／TPBL職籃為「剴剴案」發聲　曾文鼎、林書緯盼社會終結兒虐

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，賽前在國王主場電子看板有聲援標語出現。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

近日台灣社會發生令人震驚且心痛的虐童事件「剴剴案」，3日TPBL職籃「雙北大戰」新北國王主場迎戰新北中信特攻之戰，TPBL職籃聯盟特別在國王主場電子看板放上標語，希望外界正視終結兒虐議題。兩隊球星包括曾文鼎、林書緯今日都站出來喊話，希望社會重視、關注兒虐事件，甚至希望相關法規能更完善，讓壞人受到警惕。

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

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▲身兼職籃工會理事長的特攻曾文鼎，希望政府針對虐童法規加重懲處。（圖／TPBL提供）

近期台灣籃壇近30位球員，包括林志傑、曾文鼎、林書緯等指標性球星，都自發性穿上聲援「剴剴案」的專屬T恤，希望外界正視此次事件，更希望台灣社會能對於兒童有更多照顧、關注，避免此類遺憾事件再次發生。

TPBL職籃賽前也特別在國王主場的場邊電子看板打上標語「終結兒虐！這不是一場普通的比賽，TPBL與你一起終結兒虐。終結兒虐，為剴剴發聲，為孩子站出來！」希望為此事件盡心力。

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

▲國王明星控衛林書緯也表達了自己針對「剴剴案」的關注。（圖／TPBL提供）

國王明星後衛林書緯今日賽前再次穿上該件公益T恤，他強調，「這個事件讓我覺得很恐怖，這些犯錯的人應該要負責任，希望我們能帶來一些正面的力量，幫助更多需要幫助的人。」

林書緯透露，「我很喜歡小孩子，他們是很單純的生命，包括我們隊上的洋將曼尼高、強森，也都瞭解了這件事的來龍去脈，希望大家可以幫忙，多多關注這些孩子，也許我自己的podcast節目，也可能聊聊這次大家發起的這個運動。」

身兼臺北市職業籃球員職業工會理事長的特攻長人曾文鼎則表示，「說實話，我自己不太敢看這個新聞，大人應該是幫小孩創造好的成長環境，要掌控自己的情緒，不能以暴力來對待孩子們，這些受虐的小孩子甚至還不會替自己發聲，這是很令人難過的事。」

曾文鼎直言，「真的希望政府能針對相關虐童的法規再加重一些，讓做壞事的人受到警惕，也希望我們的一點力量，能夠讓喜歡體育的球迷，也對於這些社會事件有更多的關注與重視。」

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

▲特攻林孟學認為運動員應該要多負起社會責任。（圖／TPBL提供）

日前同樣和曾文鼎響應此運動，換上公益T恤的特攻球員黃泓瀚、林孟學以及李睿麒，也都對此事高聲呼籲，希望外界重視此議題。

林孟學表示，「身為運動員，我們其實要多一些社會責任，希望大家能團結起來，改變這個環境，而不是當下次又有遺憾事件發生，這對於小孩子會是一輩子的陰影，政府應該要有更好的處理。」

同樣身為人父的李睿麒則說，「身為一位父親，真的希望台灣的法律要對小孩子有更多保護，看相關新聞感到很痛心。球員應該是要有社會責任的，就像我跟著球團的『愛傳球』專案，常常接觸到一些偏鄉較為弱勢的孩子，我都會希望他們感受到，他們沒有被社會放棄，對於未來要持續抱持希望。」

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

▲李睿麒希望台灣的法律對孩子要有更多保護。（圖／TPBL提供）

「大瀚」黃泓瀚則透露，是因為看到先前台啤時期隊友朱億宗去聲援此事件，才開始上網找資料瞭解這次的剴剴受虐事件，黃泓瀚表示，「雖然我自己還沒結婚，但我有姪子、姪女還有乾女兒，看到這樣的虐童事件真的不能理解，真的希望世界上的所有小孩都別遭受這樣的對待。」

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

▲黃泓瀚希望孩童別再遭受任何虐待。（圖／TPBL提供）

據了解，除了TPBL職籃之外，明天PLG職籃冠軍賽前練球媒體日，桃園璞園領航猿、台北富邦勇士球員，也將穿上此件剴剴案公益T恤，另外下周中華職棒各隊也將開始動起來，穿上此T恤並響應此次終結兒虐行動。

▲TPBL職籃為「剴剴案」發聲，包括林書緯、曾文鼎、黃泓瀚、林孟學、李睿麒。（圖／TPBL提供）

▲除了TPBL職籃外，據了解接下來PLG職籃、中華職棒都將以實際行動希望終結兒虐。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL剴剴案終結兒虐台籃林書緯曾文鼎林孟學黃泓瀚李睿麒

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