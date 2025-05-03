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快訊／「夜王」盧峻翔超狂　PLG職籃年度MVP二連霸

▲盧峻翔完成PLG職籃年度MVP「二連霸」、領航猿伯朗拿下年度最佳洋將肯定，年度第一隊得主公佈。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔完成PLG職籃年度MVP「二連霸」。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃在3日公布2024-25賽季年度MVP得主，桃園璞園領航猿「夜王」盧峻翔憑藉超強個人表現及優勢團隊戰績，加上本季場均17.9分、4.4籃板、3.1助攻強勢表現，勇奪年度MVP「二連霸」。另外，盧峻翔也入選年度第一隊，成為賽季最大贏家。

進入PLG第4季，盧峻翔本季用高效成績證明自己是PLG的看板球星，平均17.9分排聯盟第5、為本季非外籍球員最高。

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另外連續3季都有蟬連單月最有價值球員、生涯總計6次單月最有價值球員為聯盟紀錄。除了PLG賽事之外，盧峻翔同時也帶領球隊在EASL拿下亞軍的成績，充分展現球隊一哥的領導能力。

盧峻翔本季出色的表現獲得記者及球迷的高度肯定，在30張選票（包含球迷的2張選票）拿下30張5分、以滿分150分成為聯盟史上第2位蟬連年度MVP的球員。

在年度第一隊方面，後場由年度MVP盧峻翔（生涯第3次並列聯盟史上最多紀錄），搭配領航猿本季同樣表現精采的李家慷（生涯首次）和台鋼獵鷹的谷毛唯嘉（生涯首次），組成攻防兼備的後場組合。

前場的部分，年度洋將伯朗（生涯首次）入列，另一位前場則是本季轉戰高雄鋼鐵人表現亮眼的陳范柏彥（生涯首次）。

2024-25球季年度MVP前3名得分如下：

盧峻翔 (領航猿) 150分
李家慷 (領航猿) 33分
谷毛唯嘉 (獵鷹) 26分

▲盧峻翔完成PLG職籃年度MVP「二連霸」、領航猿伯朗拿下年度最佳洋將肯定，年度第一隊得主公佈。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔、伯朗、李家慷、谷毛唯嘉以及陳范柏彥成為本季年度第一隊得主。（圖／PLG提供）

關鍵字： 盧峻翔夜王PLG年度MVP二連霸台籃

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