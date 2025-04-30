快訊／「藍箭俠」莫瑞狂飆43分　金塊季後賽首輪G5奪勝聽牌

記者杜奕君／綜合報導

前役才靠著戈登（Aaron Gordon）史詩級的「絕殺補扣」拿下系列賽扳平勝利，丹佛金塊30日在季後賽首輪第5戰回到自家主場迎戰洛杉磯快艇，靠著主控「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）大爆發狂飆43分、5籃板、7助攻，帶領金塊以131比115痛宰快艇，系列賽取得3勝2敗聽牌領先優勢。

G4完成不可思議補扣絕殺，金塊此戰回到主場士氣大振，開賽就靠莫瑞領軍飆分，加上衛斯布魯克（Russell Westbrook）也從板凳端提供源源不絕火力，在莫瑞上半場就轟下19分帶領下，金塊上半場打完以67比59取得領先。

第3節開打，金塊隨即殺得快艇措手不及，小波特（Michael Porter Jr.）三分球命中，金塊帶起5比0攻勢，讓快艇急喊暫停，但金塊攻勢全面展開，一波15比6狂轟猛炸，拉開82比65領先，3節打完金塊也以16分之差壓制快艇。

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但快艇不打算就此束手就擒，除了禁區支柱祖巴奇（Ivica Zubac）持續搶分，雷納德（Kawhi Leonard）攻守兩端也有穩健表現，不過「大鬍子」哈登（James Harden）熄火，也讓快艇追分始終功虧一簣。

決勝期莫瑞再度跳出，高難度中距離後仰跳投得手帶起全隊士氣，終場前2分45秒戈登三分冷箭破網，金塊拉開124比107大幅領先，隨後莫瑞再度弧頂三分球飆進，領先來到20分之多，勝負也就此底定，最終金塊就在主場搶下系列第5戰關鍵勝利，取得3比2「聽牌」優勢。

此戰金塊莫瑞26投17中，包含單場8記三分球，全場狂轟43分、5籃板、7助攻、3抄截，也是個人生涯季後賽第6度單場得分超過40分大關。戈登拿下23分，球隊一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）輕鬆拿下13分、10籃板、12助攻大三元，衛斯布魯克則有21分表現。

輸掉關鍵一役的快艇方面，雷納德繳出20分、9籃板、11助攻、2阻攻的準大三元，祖巴奇27分、5籃板、2阻攻，哈登僅有11分、8籃板、5助攻進帳。

▲金塊莫瑞狂飆43分，帶領球隊首輪搶下關鍵「聽牌」勝利。（圖／路透）